Dalla Sala Rossa ok al rendiconto 2025

Al termine di una maratona iniziata ieri pomeriggio e conclusasi questa mattina alle cinque, il Consiglio comunale di Torino ha approvato il rendiconto del consuntivo 2025. Il documento, presentato in aula dall’assessora al Bilancio, Gabriella Nardelli, ha ottenuto 23 voti a favore dei consiglieri di Partito Democratico, Ad-DemoS, Sinistra Ecologista, Torino Domani, Moderati, +Europa-Radicali.

Il 2025 si è concluso con un risultato di amministrazione pari a 1.019.807.000 euro e un fondo di cassa al 31 dicembre pari a 438.844.000 euro circa. Il piano di rientro del disavanzo ha visto ripianata la quota prevista per il 2025, pari a circa 55.620.000 euro. Lo stato patrimoniale relativo al 2025 pareggia su circa 12.007.216.000 euro.