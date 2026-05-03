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Ultim'ora | 03 maggio 2026, 21:27

Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

(Adnkronos) - L'aereo sul quale il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, si stava recando in Armenia è stato costretto ad atterrare in Turchia a causa di un imprevisto di natura tecnica. Fonti governative hanno riferito a Europa Press che la delegazione spagnola trascorrerà la notte ad Ankara prima di riprendere domani il viaggio verso Yerevan, dove è prevista la partecipazione di Sanchez al vertice della Comunità Politica Europea. 

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all'Aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan, dove è stata accolta dal vice primo ministro dell’Armenia, Mher Grigoryan, e dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica d'Armenia, Alessandro Ferranti. La premier parteciperà alla riunione della Comunità Politica Europea, in programma domani. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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