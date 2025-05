Scontro tra uno scooter e un'auto sul raccordo autostradale, due persone in ospedale

Paura nella mattinata di oggi, sabato 3 maggio 2025, sul raccordo autostradale di Moncalieri. Un incidente ha coinvolto uno scooter Piaggio Vespa e un’auto nel tratto compreso tra il distributore di carburante e l’innesto con la tangenziale in zona Bauducchi.

A bordo della Vespa due persone che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero finite a terra in corsia centrale dopo il contatto con l’auto. Al momento dell’impatto, per fortuna, non transitavano altri veicoli in quel punto della carreggiata. Fattore che ha evitato conseguenze ben peggiori.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato le due persone a bordo dello scooter - il conducente e la passeggera - all’ospedale Cto di Torino. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno verificando le responsabilità dei mezzi coinvolti.