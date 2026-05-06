NEMO: L’Imprenditore non è più solo

Nel mare agitato dell’economia moderna, l’imprenditore è spesso visto come un capitano solitario. Ma la solitudine, in un mercato che non perdona, è un rischio che nessuno può più permettersi. Da questa consapevolezza nasce NEMO – Incubatore di Opportunità, il progetto ideato da Roberto Tradito e Laura Loturco che sta rivoluzionando il modo di fare formazione aziendale in Italia.

Dimenticate le lunghe lezioni teoriche in aula: NEMO è un ecosistema vivo, basato sul principio dell’“imparare facendo”. Qui, il fulcro non è il manuale, ma il NEMO Business Play, un modello operativo che fonde strategia, pratica e, soprattutto, il confronto diretto tra chi l’azienda la vive ogni giorno.

La “difesa” dell’Imprenditore: il cuore del prossimo incontro

Dopo aver tracciato la rotta con i primi moduli su leadership e controllo di gestione, il percorso di NEMO si appresta ad affrontare un tema tanto cruciale quanto spesso trascurato: la protezione del valore.

Il 7 e 8 maggio, l'incubatore aprirà le porte al terzo appuntamento, interamente dedicato a "Responsabilità, compliance e gestione dei rischi". Se i primi passi servono a far correre l’azienda, questo modulo serve a costruirle intorno una corazza d’acciaio.

Perché oggi, un’azienda solida non si misura solo dal fatturato, ma dalla sua capacità di resistere agli urti: legali, informatici e operativi.

Cosa succederà il 7 e 8 maggio?

L’approccio sarà, come sempre, chirurgico. Supportati da professionisti specializzati in ambiti verticali, i partecipanti affronteranno situazioni concrete per trasformare i "problemi tecnici" in vantaggi competitivi:

Scudo legale e contrattuale: analisi delle responsabilità (civili e penali) dell'imprenditore e strumenti per blindare i contratti con partner e fornitori.

analisi delle responsabilità (civili e penali) dell'imprenditore e strumenti per blindare i contratti con partner e fornitori. Fortezza digitale: l’IT Security non è più un optional. Proteggere i dati significa proteggere l’esistenza stessa dell’impresa.

l’IT Security non è più un optional. Proteggere i dati significa proteggere l’esistenza stessa dell’impresa. Gestione del rischio: identificare i pericoli "invisibili" e imparare a gestirli prima che diventino emergenze.

Oltre la teoria: l’alleanza tra Imprenditori

Il vero segreto di NEMO non risiede solo nei contenuti, ma nella modalità Academy + Workshop. Non si ascolta e basta: si lavora sui propri casi aziendali reali. È in questo contesto che nasce l'alleanza tra imprenditori: condividere difficoltà e soluzioni accelera la crescita in modo esponenziale, permettendo di imparare dagli errori (e dai successi) degli altri.

Partecipare per fare un salto di Qualità

NEMO non è per tutti. È per chi ha capito che la crescita non è un evento fortuito, ma una responsabilità. Partecipare all'appuntamento del 7-8 maggio significa uscire dall'isolamento decisionale, rafforzare le proprie competenze strategiche e, soprattutto, costruire alleanze concrete per il futuro.

"Proteggere ciò che hai costruito è il primo passo per costruire ciò che sogni".

Vuoi saperne di più su come blindare la tua azienda nel prossimo incontro di maggio? È il momento di passare all'azione:

Appuntamento 7-e 8 Maggio presso Toolbox, Torino

Terzo appuntamento di NEMO

Contratti firmati senza leggerli, dati dei clienti gestiti senza le giuste tutele.

Spesso in azienda si trascurano i rischi legali finché non diventano problemi.

Non è negligenza: è quello che succede quando si è concentrati a far girare l'azienda e nessuno ti ha mai spiegato come presidiare al meglio la tua Difesa.

Al terzo appuntamento di NEMO affrontiamo esattamente questo: tutto ciò che protegge un'impresa dall'interno e che spesso viene trascurato proprio da chi lavora meglio.

Legal Compliance e Contrattualistica

IT Security e Cybersecurity

Sicurezza, Prevenzione e Gestione del Rischio

Sede degli incontri: Toolbox Coworking, Via Agostino da Montefeltro, 2, Torino

Orari: dalle 8:45 alle 18:00

Posti limitati a 12 partecipanti

Ci sarai?

Acquista qui il tuo posto: bit.ly/3P3kZ7y