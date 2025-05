Prima le minacce, poi aggredisce infermiere e guardia giurata: notte di paura al Santa Croce di Moncalieri

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio un utente in stato di alterazione psico-fisica ha aggredito il personale di turno al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Lunghi momenti di paura al Santa Croce

Il paziente, arrivato in ambulanza, ha dapprima aggredito verbalmente un OSS e poi fisicamente l’infermiere e la guardia giurata che sono intervenute per tranquillizzarlo. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e hanno portato in Questura l’aggressore. L’infermiere e il vigilante hanno riporto lievi escoriazioni e sono stati assistiti dal personale del Pronto Soccorso.

I Pronti Soccorso dell’ASL TO5 sono presidiati dalla vigilanza privata tutti i giorni e sempre nell'orario notturno.

In linea con la Raccomandazione Ministeriale n. 8/2007, l’Asl To5 ha attivato un sistema informatizzato di raccolta di segnalazioni interne (incident reporting) che consente al dipendente di inviare (anche in modo anonimo) una segnalazione di violenza al Rischio Clinico e al Servizio di Prevenzione e Protezione. Questo sistema consente di misurare il fenomeno, analizzarlo ed individuare le eventuali azioni di miglioramento.

Violenze: i numeri del 2024 all'Asl To5

Complessivamente nel 2024, attraverso le segnalazioni spontanee degli operatori, nell’ASL TO5 sono stati segnalati 75 episodi di violenza verbale. A supporto dei professionisti vittime di aggressione è presente un percorso dedicato presso il servizio di Psicologia, attivabile autonomamente dal professionista.

“Esprimiamo piena solidarietà al personale aggredito. I recenti avvenimenti dimostrano come gli operatori-sanitari siano sempre in prima linea per assistere tutti i cittadini che si rivolgono ai nostri ospedali. Ringraziamo tutto il personale per la professionalità e la dedizione con cui svolgono il loro lavoro e confermiamo il nostro impegno a lavorare per garantire la sicurezza di tutti” afferma la Direzione Generale dell’Asl To5.