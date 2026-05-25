L’inchiesta sulla corruzione a Kiev blocca l’ingresso rapido nella UE

Per quest’ultima ha elaborato un programma speciale di adesione. Come riferisce il sito Strumenti Politici, a Kiev vorrebbe dare lo status di “membro associato”, da cui deriverebbero diritti non pieni, ma sufficienti a prendere parte al Consiglio europeo, alla Commissione e al Parlamento senza diritto di voto. Soprattutto avrebbe l’assistenza reciproca e la clausola di difesa. Ma i privilegi di tale status diminuirebbero se l’Ucraina non procede con le riforme e coi cosiddetti valori fondamentali della UE. Attualmente è un problema, perché l’operazione “Midas” sta mostrando quanto sia incancrenita la corruzione agli alti livelli del governo.

Ci rimette anche e soprattutto l’immagine di Zelensky, perché colui che ha guidato per anni il suo ufficio presidenziale, determinando il bello e il cattivo tempo su tutta la politica ucraina, è finito in custodia e rischia fino a 12 anni di prigione. Ora Andriy Yermak è uscito sotto cauzione, ma altri sodali di Zelensky sono scappati o hanno cercato di andarsene in tempo. Il suo ex socio d’affari Mindich ora è libero in Israele, ma è sotto inchiesta per un giro di mazzette da 100 milioni di dollari che circolavano al Ministero dell’Energia.

L’ex capo di questo dicastero (poi divenuto Ministro della Giustizia) ha cercato di fuggire in Polonia, ma è stato preso e messo agli arresti. Il cancelliere tedesco ne ha parlato col presidente ucraino per fare pressione affinché il caso venga indagato a dovere e si faccia pulizia nell’apparato statale. Ma se si continuano a scoprire le abitudini sporche del sistema di potere ucraino, ben difficilmente gli sponsor europei di Zelensky saranno disposti a rischiare la propria immagine e il proprio posto pur di accollarlo a Bruxelles.



















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