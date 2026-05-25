Un parcheggio interrato davanti all'ex Porta Susa, che diventa hotel a 5 Stelle

Un nuovo parcheggio interrato davanti all'ex Porta Susa di Torino: a realizzarlo sarà Vastint Italy S.r.l., che sta trasformando l'ex scalo ferroviario in un albergo a 5 stelle della catena Marriot. La novità è emersa durante la discussione di un'interpellanza del cittadino dedicata alla sicurezza dei pedoni e ciclisti nell'attraversamento di piazza Statuto.

Il progetto

I lavori di realizzazione dell'hotel sono iniziati a fine marzo 2026, con l'obiettivo di dare una nuova vita all'edificio in disuso dal 2013. L'albergo sarà realizzato con materiali sostenibili e moduli prefabbricati in legno, un ristorante a doppia altezza, una terrazza che affaccerà su piazza XVIII dicembre, conference e meeting room, oltre a un lounge bar.

La struttura della catena Marriot, si chiamerà Scalo 1856, una data che ricorda la nascita dello storico immobile. L’edificio avrà sette piani e 203 camere. L'obiettivo è completare i lavori nell’arco di due anni e arrivare all’apertura all’inizio del 2028.

La piazza

A completare l'intervento, piazza XVIII Dicembre sarà attrezzata con spazi verdi e panchine. Al di sotto ci sarà un parcheggio interrato che, secondo il progetto, si estenderà fino a piazza Statuto dove ci saranno una delle uscite per le macchine e le griglie di aereazione.