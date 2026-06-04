Orgoglio Torino al Roland Garros: Vavassori fa il bis nel doppio misto con Errani

Il sogno della terra rossa di Parigi continua. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni del Roland Garros nel doppio misto, bissando lo straordinario successo dello scorso anno. La coppia azzurra ha conquistato il titolo al termine di una finale intensissima, battendo in rimonta il duo composto da Gabriela Dabrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4.

Dopo un primo set complicato, i due italiani hanno ritrovato ritmo e intesa, dominando la seconda frazione e sigillando la vittoria con un super tie-break perfetto. Una sinergia, la loro, che va ben oltre il rettangolo di gioco e che si riflette nella profonda amicizia che unisce i due campioni.

Al termine del match, l'emozione è stata travolgente. Come riporta l’Ansa, Sara Errani ha voluto dedicare parole al miele al compagno di doppio: "Ancora vivo questo sogno che non finisce. Andrea, sei il mio migliore amico, giocare con te è troppo bello, troppo divertente giocare e tu sei troppo forte".

La campionessa azzurra ha poi dato appuntamento al pubblico parigino per la prossima stagione, rivolgendo un pensiero speciale a chi lavora dietro le quinte: "Ci vediamo tra un anno", ha detto ancora l'azzurra dopo il trionfo a Parigi, ringraziando anche il team e i famigliari: "Senza di voi non sarebbe possibile tutto questo".

Subito dopo sono arrivate le parole di profonda stima e affetto da parte del tennista piemontese. Come riporta sempre l’Ansa, Vavassori ha risposto: "Grazie Sara, tu sei la mia migliore amica, la prima con cui voglio parlare quando perdo una partita, sono contento di condividere questo viaggio con te, non lo do per scontato".

Con questo storico bis, Errani e Vavassori non solo scrivono un'altra pagina memorabile del tennis italiano, ma dimostrano come il feeling e il divertimento in campo siano ancora la formula vincente per rimanere sul tetto del mondo. E ora il sogno di un altro successo parigino con Bolelli.