Nuovi campi da padel, palestra e un ristorante: investimento da 2 milioni di euro per il Carrara 90

Nuovi campi da padel, un ristorante, uffici e una palestra sorgeranno adiacenti alla Pellerina. Il progetto è della società Carrara Football Club, che ha in concessione trentennale l'impianto sportivo tra corso Appio Claudio e via Pietro Cossa, e ha in progetto un grosso investimento. Due milioni due euro per rifare il manto in erba sintetica del campo a 11 - con partenza dei lavori in estate - e la realizzazione di cinque campi da padel, un ristorante, un edificio con uffici, una palestra, nuovi spogliatoi, una tribuna rinnovata e un parcheggio.

La società cresce non solo a livello di infrastrutture, ma anche societaria. La prima squadra gioca stabilmente in Promozione, e alle squadre giovanili Under 14, 15, 16 e 17 si aggiungerà l'Accademia Carrara. I titolari Sabrina Augliera e Claudio Bello hanno confermato lo staff, con una sorpresa: come direttore tecnico sarebbe attesa la firma di un ex giocatore professionista di scuola Juve.

Agli investimenti si aggiunge un calendario ricco di eventi. Il 13 giugno è previsto il Memorial "Il Bello del Calcio", torneo annuale che quest'anno coinvolgerà le categorie 2017. Nel weekend del 20 e 21 giugno sono previsti tornei giovanili per le categorie Primi Calci 2018/2019 e Under 15, oltre a una partita di calcio a 7 benefica con personaggi televisivi e calciatori della Nazionale Attori: il ricavato netto sarà devoluto alla Fondazione Tumori MSR. Il 20 sarà anche l'occasione per ricordare il consigliere di circoscrizione Federico Varacalli, scomparso un anno fa. Dalle 14 alle 19 avrà infatti luogo un torneo Memorial in suo nome, torneo di calcio a 5 aperto alle squadre torinesi.

"Il lavoro che stanno svolgendo Sabrina e Claudio con la crescita della società Carrara e l’investimento sull’impianto - ha commentato il consigliere di circoscrizione Walter Caputo - è esempio di passione non solo per lo sport ma anche per il territorio. Giusto che le amministrazioni sostengano chi ha voglia di fare".