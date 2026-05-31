Il tifoso ferito a margine del derby è stato estubato: parla con la famiglia

Arrivano notizie rassicuranti dall'ospedale Molinette di Torino riguardo allo stato di salute di Marco Leonardo Basoccu, il trentaseienne rimasto gravemente ferito domenica scorsa durante gli scontri avvenuti prima del derby tra Torino e Juventus.

Il paziente è stato ufficialmente estubato e mostra costanti segni di ripresa. Il quadro clinico e neurologico è in via di progressivo miglioramento: l'uomo è sveglio e riesce a parlare normalmente sia con il personale sanitario sia con i propri familiari. Al momento, l'équipe medica lo mantiene ancora sotto una leggera sedazione, una misura necessaria esclusivamente per controllare e gestire il dolore legato ai traumi subiti.

Nonostante l'evoluzione positiva e la ritrovata capacità di comunicare, la cautela rimane massima. Il tifoso bianconero resta infatti ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette, diretto dalla dottoressa Marinella Zanierato, e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, che per ora rimane riservata.

Ricordiamo che i fatti che hanno portato al drammatico ferimento risalgono al pomeriggio del 24 maggio, quando l'area tra via Filadelfia e piazzale San Gabriele di Gorizia è diventata teatro di una violenta guerriglia tra ultras. I disordini, culminati in lanci di sassi, bottiglie e torce, avevano richiesto l'intervento della polizia con l'uso di gas lacrimogeni e avevano causato anche il ferimento di sei agenti.

Mentre sul fronte clinico si attendono ulteriori progressi, la Procura di Torino va avanti con l'inchiesta. Il pubblico ministero Paolo Scafi coordina le indagini per lesioni gravi, analizzando i filmati delle telecamere per chiarire l'esatta dinamica e stabilire se il trentaseienne sia stato colpito da un lacrimogeno delle forze dell'ordine o da un oggetto contundente scagliato dai tifosi. L'attività investigativa ha già portato a 8 arresti e all'emissione di 11 Daspo.