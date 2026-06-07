Sport e memoria per l’Heysel, centinaia di persone al torneo degli Juventus Club

Un grande momento di sport, festa e memoria è quello che si è vissuto oggi presso i campi di via Orbetello, nell'area dell'ex Victoria Ivest. Un'occasione per ricordare le vittime della tragedia dell'Heysel, attraverso un torneo che ha visto sfidarsi numerosi Juventus Club provenienti da tutta Italia, nel segno del ricordo, della solidarietà e della condivisione. Centinaia di persone hanno partecipato a una giornata ricca di emozioni, tra momenti di aggregazione e di commemorazione.

"In qualità di Vice Presidente della Circoscrizione 5 - spiega il coordinatore Antonio Cuzzilla -, mi ha fatto particolarmente piacere portare il mio saluto ai tanti partecipanti e a coloro che, con impegno, passione e visione, stanno contribuendo alla riqualificazione di un'area che per anni è rimasta in stato di abbandono". Il bando per l assegnazione dell area era stata curata dall ex coordinatore allo Sport, Luigi Borelli.

Un ringraziamento particolare va a Cristian Monno presidente del Vittoria e ad Antonio Ferro vice presidente della stessa società e la sua impresa edile, la IBI S.r.l. "Insieme allo staff - conclude Cuzzilla -, stanno portando avanti un importante progetto di recupero e valorizzazione dell'area, restituendola progressivamente alla cittadinanza e alle attività sportive. Gli investimenti messi in campo sul nostro territorio per ora, pari a circa mezzo milione di euro, rappresentano un segnale concreto e significativo per il quartiere e per tutta la Circoscrizione. Per questo è doveroso dire grazie a chi, con determinazione e senso di responsabilità, sta trasformando un luogo abbandonato in uno spazio di aggregazione, sport e inclusione sociale".