L’energia del Giro d’Italia Women arriva a Saluzzo: eVISO ospita il quartier di tappa del gran finale 2026

Domenica 7 giugno Saluzzo sarà protagonista del grande ciclismo internazionale ospitando il Gran Finale del Giro d’Italia Women 2026, uno degli eventi sportivi femminili più importanti a livello europeo.

Per questa occasione eVISO metterà a disposizione il proprio Center of Collective Intelligence, che ospiterà il Quartier di tappa, diventando il cuore organizzativo e tecnologico dell’evento.

La sede eVISO accoglierà la direzione di gara e la sala stampa della manifestazione, supportando il coordinamento logistico della giornata in partnership con il comitato di tappa locale costituito dall’Associazione EPT – Eventi, Persone, Territorio.

La tappa conclusiva sarà una spettacolare Saluzzo–Saluzzo di 145 km e oltre 2.200 metri di dislivello, con un percorso che attraverserà pianura, colline e montagne del territorio del Monviso, valorizzando alcuni dei luoghi più iconici della provincia.

La partenza vedrà protagonista il centro cittadino, l’arrivo finale e la cerimonia di premiazione si svolgeranno davanti alla sede eVISO, dove verrà assegnata la Maglia Rosa del Giro d’Italia Women 2026.

L’edizione 2026 del Giro Women godrà inoltre di una copertura televisiva internazionale ancora più ampia, confermandosi tra gli appuntamenti di riferimento del calendario mondiale del ciclismo femminile. Dal 30 maggio al 7 giugno la corsa sarà trasmessa in diretta in Italia su Rai, Eurosport, Discovery+ e HBO Max, portando Saluzzo e il territorio saluzzese all’attenzione del pubblico internazionale.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia Women, eVISO ha inoltre scelto di illuminare di rosa il proprio Center of Collective Intelligence in Corso Luigi Einaudi già a partire dal mese di maggio, come simbolo di partecipazione della città all’evento e omaggio alla Maglia Rosa.

La Società ha anche lanciato una promozione dedicata alle utenze domestiche, con offerte luce 100% rinnovabile e gas con compensazione della CO2, per coinvolgere famiglie e cittadini in una iniziativa che unisce sport, territorio ed energia sostenibile.

La giornata del 7 giugno coinvolgerà l’intera città di Saluzzo, con migliaia di persone attese lungo le strade del percorso e nel centro cittadino. Anche il Punto Vendita eVISO di Corso Luigi Einaudi 3 parteciperà all’atmosfera del Giro con apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00. All’interno, dal mese di maggio è esposta la “Bici Rosa” ufficiale firmata Officine Mattio, simbolo dell’edizione 2026 del Giro Women e ulteriore elemento di connessione tra design, sport ed eccellenze piemontesi.

Con il Gran Finale del Giro d’Italia Women 2026, Saluzzo si prepara a vivere una giornata di sport, partecipazione e valorizzazione del territorio, portando l’energia del ciclismo internazionale nel cuore della città.