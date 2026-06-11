Ad Oulx eletto il Consiglio Comunale dei ragazzi

Riceviamo e pubblichiamo

"Si è concluso da pochi giorni un interessante progetto di educazione civica che ha coinvolto le classi quinte del plesso di Oulx che hanno intrapreso un vero e proprio viaggio nella storia della Repubblica e della Costituzione. L’Insegnante di educazione civica Chiara Borrelli, ha organizzato un ottimo lavoro con i ragazzi che è durato per l’intero anno scolastico.

Si è partiti da cosa sono i diritti e i doveri di ogni cittadino; perché è importante che una società si doti di regole semplici ma “forti” per far sì che tutti vivano in armonia e rispetto.

I ragazzi hanno appreso in quale momento storico è nato l’Inno Nazionale, partendo da chi e perché era stato scritto, dove era stato scritto, e si sono cercate e documentate tutte le strofe.

Lo studio si è concentrato poi sui tre poteri dello Stato, chi li esercita, come e perché.

Molto tempo è stato dedicato al diritto di voto, agli studenti è stata proposta la visione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, e ci si è soffermati a lungo a riflettere sull’importanza del voto come partecipazione attiva alle scelte della Nazione.

In questo percorso sono stati creati due “schieramenti politici” con l’elezione del loro portavoce, i ragazzi hanno imparato a stilare un programma elettorale e anche a presentarlo al pubblico votante.

Questo viaggio si è concluso con l’elezione dei ragazzi e delle ragazze che, da settembre, faranno parte del consiglio comunale giovanile. Si sono realizzati e aperti i seggi elettorali e create le schede elettorali. Per gli studenti è stato emozionante, si sono sentiti “adulti”.

Il 27 maggio, a conclusione del progetto, in sala Consiglio a Oulx la proclamazione del Sindaco dei ragazzi e dell'intero Consiglio comunale, alla presenza del Sindaco, dell’Assessore alle politiche scolastiche e della Dirigente Scolastica, il Sindaco Mauro Cassi ha “investito” il Sindaco dei giovani con la fascia tricolore.

A fine giornata sono stati consegnati i “Diplomi di Buon Cittadino” da Massimiliano Vinassa, Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione Alta Valle Susa.

Con l’associazione Carabinieri è in corso una attiva e positiva collaborazione.

Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate delle lezioni sociali (rispetto di sé e dell’altro, diritto alla salute, alla scuola, alla famiglia).

Infine gli studenti hanno ricevuto anche la Costituzione e la dichiarazione dei diritti dell’uomo, materiale giunto a scuola dal Senato della Repubblica poiché le classi quinte hanno partecipato ad un concorso per inventare una legge.

Insomma quella di quest’anno può essere considerata un'esperienza più che positiva, da ripetere per l’alto valore educativo.

Un ringraziamento particolare deve essere fatto sicuramente alla docente Chiara Borrelli che ha seguito con passione questo progetto, al Sindaco e all’amministrazione comunale che hanno collaborato e partecipato, all’associazione Carabinieri che ha dato un contributo notevole attraverso le lezioni sociali svolte durante l’anno scolastico".