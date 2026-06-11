Meteo Italia, arriva il caldo africano: temperature fino a 34 gradi nel weekend

(Adnkronos) - Dopo le ultime piogge attese su parte del Centro Sud sull'Italia è in arrivo una decisa svolta meteo. Da venerdì l'espansione dell'anticiclone africano porterà condizioni più stabili e soleggiate su tutto il Paese, mentre nel weekend è attesa la prima vera ondata di caldo di giugno con temperature fino a 32 gradi al Nord e punte di 33-34 gradi al Centro-Sud e sulle Isole

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che nel corso di giovedì 11 giugno sono attese le ultime piogge in particolare su Marche, Abruzzo, Umbria; locali piovaschi pure su viterbese e Puglia centro settentrionale. Si tratta di un fronte instabile che con il passare delle ore si allontanerà velocemente dal nostro Paese. Al suo posto inizierà ad avanzare un vasto campo di alta pressione che darà il via ad una fase decisamente più stabile. Già dalla giornata di venerdì 12 le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento su tutte le nostre regioni con ampi spazi soleggiati ed un primo aumento delle temperature: i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 28-30°C da Nord a Sud.

Sarà nel corso del prossimo weekend che assisteremo a una vera e propria svolta a livello emisferico. Il protagonista assoluto sarà ancora una volta il vasto anticiclone africano che si espanderà sul Mediterraneo centro occidentale spingendo verso di noi masse d'aria roventi in arrivo direttamente dalle latitudini subtropicali. Queste correnti nascono infatti nel cuore del deserto del Sahara: qui il sole implacabile arroventa le rocce e la sabbia e l'alta pressione "schiaccia" l'aria verso il suolo, comprimendola e surriscaldandola ulteriormente come una vera e propria pompa di calore. Oltre al tanto sole, tra sabato 13 e domenica 14, aspettiamoci dunque la prima ondata di caldo africano del mese di giugno. Le temperature faranno un deciso balzo in avanti su tutto il Paese: al Nord si toccheranno punte di 32°C sulle pianure; al Centro-Sud e sulle Isole la fiammata si farà sentire ancora di più, con i termometri pronti a sfiorare i 33-34°C nelle ore più calde del pomeriggio.

In sintesi, preparatevi al primo vero caldo: l'estate è pronta a decollare in maniera definitiva su tutta l'Italia.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 11. Al Nord: cielo molto nuvoloso, soprattutto a est. Al Centro: rovesci o temporali sparsi sui settori adriatici, sole altrove. Al Sud: peggiora in Puglia con temporali.

Venerdì 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: un po’ instabile sulle ioniche peninsulari.

Sabato 13. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sereno ovunque. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo, caldo e sole su tutta Italia.