Ridicola, ecco come rinasce un luogo che rischiava l'abbandono nel pieno centro di Torino

L'hanno ribattezzata "Ridicola", ma è tutto fuorché uno scherzo: anzi, si tratta del risultato di un'operazione di recupero e rilancio di uno spazio che rischiava di rimanere in stato di abbandono, nel pieno centro della città.



Quella che un tempo - neanche troppo lontano - era una rivendita di giornali, è pronta a diventare uno spazio espositivo e non solo. Dopo le necessarie attività di restauro, il chiosco che si trova all'angolo tra via San Tommaso e via Pietro Micca si trasforma in uno spazio espositivo, ma anche un punto di incontro e di condivisione.



Rimasto chiuso per anni (complice una crisi del settore dell'editoria cartacea che vede sempre più spesso sparire edicole in Torino), Ridicola sarà una galleria d’arte di strada accessibile 24 ore su 24, con una vetrina che non chiude mai e, all’interno, una selezione curata di magazine indipendenti, opere d’arte e oggetti di design.



L’idea è di Marco Scellato e Riccardo Colombo dell’Associazione Pigmenti, che dal 2011 si occupa dello sviluppo di progetti legati all’arte urbana. "Ridicola è un piccolo spazio dove l’arte non ha orari né porte da aprire - spiegano i due responsabili dell'iniziativa –. Abbiamo realizzato questo progetto per restituire una nuova vita al chiosco, abbandonato da tempo, rendendolo uno spazio aperto e accessibile a tutti, dove condividere la bellezza e l’arte".



La serranda posteriore resterà sempre alzata, a qualsiasi ora del giorno e della notte, e nella vetrata saranno esposte opere di artisti locali e internazionali. La prima mostra 24 ore su 24 dal titolo "Non ti scordar di me", già visibile dal giorno dell’inaugurazione, è dell’artista torinese Max Petrone, pittore e illustratore noto nella scena della street art.



L’inaugurazione di Ridicola in Via San Tommaso 13 è fissata per il 14 giugno 2025, dalle 17 alle 20. Dj set Madame Soleil.