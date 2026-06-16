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Cronaca | 16 giugno 2026, 19:13

Questura, in servizio cinque nuovi funzionari amministrativi e linguistici

I neo arrivati sono tutti di età compresa tra i 27 e i 30 anni e hanno vinto il concorso

Nuovi arrivi alla questura di Torino

Nuovi arrivi alla questura di Torino

Il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha dato oggi il benvenuto ai cinque nuovi funzionari amministrativi e linguistici assegnati alla Questura di Torino, rivolgendo loro un saluto di benvenuto e augurando un proficuo percorso professionale al servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della collettività.

I neoassunti, vincitori di concorso e di età compresa tra i 27 e i 30 anni, sono laureati in Giurisprudenza e Scienze Politiche e saranno impiegati presso i diversi uffici e articolazioni della Questura, contribuendo con le proprie competenze al potenziamento delle attività amministrative e di supporto all'azione della Polizia di Stato.

L'inserimento delle nuove risorse rappresenta un importante contributo al rafforzamento dell'organizzazione della Questura, nell'ottica di garantire sempre maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti ai cittadini.


 

redazione

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