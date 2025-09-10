Paura a Rivarolo: bimba di 4 anni esce da sola in strada e si perde. Salvata dalle forze dell'ordine

Grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino al numero di emergenza 112 e al pronto intervento dei Carabinieri di Rivarolo Canavese e della Polizia Locale, la piccola è stata subito messa in sicurezza e riconsegnata all’abbraccio dei genitori.

"Episodi come questo – dichiarano congiuntamente Alessia Cuffia, Assessore del Comune di Rivarolo Canavese, e Giovanni Crosetto, Europarlamentare di FDI – ci ricordano quanto sia prezioso e insostituibile il lavoro delle forze dell’ordine. Troppo spesso il loro operato viene sottovalutato o, peggio, trattato con superficialità e mancanza di rispetto. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione concreta di quanto la loro presenza sia vitale per la nostra comunità".