Sicurezza e periferie, il grido dei quartieri arriva in sala

Una sala piena e un confronto acceso tra cittadini e rappresentanti istituzionali hanno segnato il convegno “Torino quartiere per quartiere: spazi pubblici e sicurezza”, che si è svolto sabato 13 giugno alle 18 presso la sede dell’Associazione Impresa e Territorio in via Cesalpino 11. Un appuntamento nato da un’iniziativa di cittadini attivi, con l’obiettivo dichiarato di riportare al centro del dibattito pubblico le criticità delle periferie.

Un incontro partecipato, segnato da interventi diffusi e da una forte richiesta di attenzione su sicurezza, degrado e prospettive di rilancio dei quartieri più distanti dal centro.

Una sala gremita e un confronto diretto

L’incontro, moderato da Carlo Muzzì, ha visto una partecipazione numerosa e un dibattito serrato. Il filo conduttore della discussione è stato chiaro fin dall’inizio: analizzare le fragilità dei diversi quadranti della città e provare a delineare possibili strategie di intervento.

L’evento ha messo in evidenza una domanda ricorrente da parte dei cittadini: maggiore presenza sul territorio e risposte più rapide alle criticità quotidiane che interessano spazi pubblici e sicurezza.

Circoscrizione 5: roghi e baby gang

Tra gli interventi istituzionali, particolare attenzione è stata dedicata alla Circoscrizione 5. Il vicepresidente Antonio Cuzzilla e il consigliere Luigi Borelli hanno illustrato le problematiche del territorio, soffermandosi in particolare sul fenomeno dei roghi in strada Aeroporto e sulle segnalazioni relative alle baby gang.

Temi che, secondo quanto emerso dal dibattito, continuano a rappresentare una delle principali preoccupazioni per residenti e commercianti della zona.

Circoscrizioni 4 e 6

Il confronto ha poi allargato lo sguardo ad altre aree della città. Per la Circoscrizione 4 è intervenuto il consigliere Rocco Zaccuri, che ha riportato l’attenzione sulle criticità del quadrante nord-ovest e del basso San Donato, sottolineando la necessità di interventi mirati e continui.

Dalla Circoscrizione 6, invece, il cittadino Marco Panzino ha evidenziato le problematiche ancora aperte nei quartieri di Barriera di Milano e Falchera, aree spesso al centro del dibattito pubblico per questioni legate a sicurezza e servizi. Tra gli altri interventi da segnalare quelli del vicesegretario nazionale dell’Udc, Paolo Greco Lucchina, e di Vincenzo Giallongo, già Generale dell’Arma dei Carabinieri ed esperto di sicurezza, che ha offerto una lettura articolata delle dinamiche di gestione del territorio e delle criticità legate al controllo urbano.

A chiudere i lavori l’Onorevole Vito Bonsignore. Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di un nuovo impegno strutturale per il rilancio dei quartieri periferici, non solo sul piano della sicurezza ma anche sotto il profilo economico e sociale.