Val Pellice: a rischio soppressione il servizio bus mercatale del venerdì

Ha colto di sorpresa i sindaci la comunicazione dell’Agenzia mobilità piemontese che nei giorni scorsi ha espresso la volontà di sopprimere le corse della linea 279 che il venerdì collegano Bobbio Pellice e Villar Pellice a Torre Pellice, dove c’è il mercato. Secondo il consorzio torinese, la soppressione entrerà in vigore a dicembre.

“Stiamo facendo delle riunioni tra sindaci per dare una risposta comune alla decisione dell’Agenzia per la mobilità che ci ha colti di sorpresa” commenta il sindaco di Bobbio Pellice, Mauro Vignola, che rivela che tale soppressione non è stata discussa con i primi cittadini della Val Pellice. L’obiettivo della risposta sarà convincere l’Agenzia di ritornare sulla sua decisione.

Le corse che non verrebbero più effettuate a partire da dicembre sono quelle che partono da Bobbio Pellice alle 9,30 e alle 11,15. Di conseguenza non verrebbero nemmeno più effettuate quelle che ripartono da Torre Pellice alle 10,50 e 12. La richiesta di soppressione è giunta dall’azienda di trasporto pubblico a cui è affidata la linea: Arriva Italia.

“È stato proposto all’Agenzia Mobilità Piemontese di rimodulare il servizio della linea 279 eliminando alcune corse a causa della scarsa frequentazione delle stesse. L’analisi delle frequentazioni è stata effettuata negli ultimi mesi contando il numero dei passeggeri tramite la validazione dei titoli di viaggio” comunica l’azienda.

Dal monitoraggio infatti risulterebbe una scarsa frequentazione, come dettaglia Arriva: “La corsa delle 9,30 da Bobbio Pellice da metà settembre ad oggi registra una media di meno di tre passeggeri, mentre quella delle 11,15 non è stata quasi mai utilizzata, eccezion fatta per un solo passeggero in una delle giornate monitorate. La corsa delle 10,50 da Torre Pellice non risulta essere mai stata frequentata, mentre quella delle 12 conta la media di un passeggero per corsa”.