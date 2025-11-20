"Devo ritirare anelli e collane per 12mila euro": finto corriere tenta di truffare un gioielliere

La Polizia di Stato ha denunciato un italiano cinquantaduenne per tentata truffa, falsità materiale e sostituzione di persona. Nei giorni scorsi la titolare di una gioielleria del centro di Torino è stata contattata da un uomo che, spacciatosi come corriere, le ha detto dice che sarebbe passato a ritirare, come da lei richiesto, dei plichi contenente preziosi per 12.000 euro.



Le modalità della truffa

La donna, insospettita dalla procedura anomala, ha chiamato direttamente la ditta scoprendo che non vi era stato alcun contatto da parte di chi deve ritirare il plico. Il mattino seguente all’apertura l’esercente ha visto fuori dal negozio una persona ,con addosso una divisa proprio della società che l’aveva contattata il giorno precedente.

Avvertito dalla titolare, i poliziotti si sono recati presso la gioielleria e hanno notato la persona sospetta all’esterno del negozio. L’uomo, a questo punto, ha cercato di allontanarsi ma poco dopo è stato bloccato e identificato.



I finti travestimenti

Durante il controllo, il cinquantaduenne è stato trovato in possesso di un timbro aziendale della società di spedizioni e delle chiavi di un furgone parcheggiato poco distante. All’interno del veicolo, i poliziotti hanno trovato una borsa contenente diverse uniformi di 8 differenti società che si occupano di consegne.

Dagli accertamenti è stato possibile scoprire che il 52enne era inoltre colpito da un avviso orale e da fogli di via da varie città italiane.