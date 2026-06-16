Riapertura estiva della provinciale dell'Assietta: i lavori proseguono regolarmente

Prosegue il lavoro per la riapertura estiva della Strada Provinciale 173 del Colle dell'Assietta nel tratto sterrato di alta quota. La chiusura invernale è ufficialmente prevista dal 1° novembre 2025 al 30 giugno 2026, salvo proroghe dovute alle condizioni della strada e ai lavori necessari per ripristinare la circolazione in sicurezza. Al momento non sono emerse particolari criticità e quindi proseguono le operazioni di manutenzione ordinaria della carreggiata sterrata, dei fossi e delle scarpate laterali. Si sta anche procedendo allo sgombero della neve nei tratti in cui sono ancora presenti accumuli.



Tali operazioni sono eseguite dai cantonieri del Circolo di Perosa Argentina e dagli operatori muniti di pala meccanica gommata che fanno capo al Centro Mezzi Meccanici della Città metropolitana. L’obiettivo delle operazioni è di garantire la percorribilità in sicurezza dei 36 chilometri interamente sterrati della Provinciale 173, di cui circa 7 di competenza del Comune di Sestriere e 29 della Città metropolitana. La S.P. 173 resterà aperta dal 1° luglio al 31 ottobre , salvo emergenze causate dal maltempo o nevicate precoci che dovessero rendere insicura la circolazione. Trattandosi di una carreggiata sterrata, saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari, il divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi segnalati. Il transito è vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di larghezza superiore a 2 metri. È prevista la totale chiusura al traffico motorizzato dalle 9 alle 17 nelle giornate del mercoledì e del sabato nei mesi di luglio e agosto , salvo una deroga in occasione della Festa del Piemonte, che nel 2026 è in programma sabato 18 e domenica 19 luglio. Ricordiamo inoltre che da sabato 30 maggio è riaperto al traffico il breve tratto asfaltato della Provinciale 173 che va dal bivio con la strada comunale Usseaux-Balboutet al Km 33+150 all’incrocio con la Provinciale 172 a Pian dell’Alpe al Km 35+090.

Si stanno concludendo anche le operazioni di sgombero della neve e pulizia della carreggiata sulla Provinciale 50 del Colle del Nivolet, che sarà interamente transitabile a partire dalle 12 di venerdì 19 giugno . Sino alla mattinata di venerdì 19 sarà ancora in vigore la chiusura oltre il Lago Serrù, al km 11+550.



