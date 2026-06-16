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Viabilità e trasporti | 16 giugno 2026, 19:15

Riapertura estiva della provinciale dell'Assietta: i lavori proseguono regolarmente

Da venerdì 19 giugno, invece, la provinciale del Nivolet sarà transitabile interamente

Lavori di sgombero neve sulle strade in quota

Lavori di sgombero neve sulle strade in quota

Prosegue il lavoro per la riapertura estiva della Strada Provinciale 173 del Colle dell'Assietta nel tratto sterrato di alta quota. La chiusura invernale è ufficialmente prevista dal 1° novembre 2025 al 30 giugno 2026, salvo proroghe dovute alle condizioni della strada e ai lavori necessari per ripristinare la circolazione in sicurezza. Al momento non sono emerse particolari criticità e quindi proseguono le operazioni di manutenzione ordinaria della carreggiata sterrata, dei fossi e delle scarpate laterali. Si sta anche procedendo allo sgombero della neve nei tratti in cui sono ancora presenti accumuli

Tali operazioni sono eseguite dai cantonieri del Circolo di Perosa Argentina e dagli operatori muniti di pala meccanica gommata che fanno capo al Centro Mezzi Meccanici della Città metropolitana. L’obiettivo delle operazioni è di garantire la percorribilità in sicurezza dei 36 chilometri interamente sterrati della Provinciale 173, di cui circa 7 di competenza del Comune di Sestriere e 29 della Città metropolitana. La S.P. 173 resterà aperta dal 1° luglio al 31 ottobre, salvo emergenze causate dal maltempo o nevicate precoci che dovessero rendere insicura la circolazione. Trattandosi di una carreggiata sterrata, saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari, il divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi segnalati. Il transito è vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di larghezza superiore a 2 metri. È prevista la totale chiusura al traffico motorizzato dalle 9 alle 17 nelle giornate del mercoledì e del sabato nei mesi di luglio e agosto, salvo una deroga in occasione della Festa del Piemonte, che nel 2026 è in programma sabato 18 e domenica 19 luglio. Ricordiamo inoltre che da sabato 30 maggio è riaperto al traffico il breve tratto asfaltato della Provinciale 173 che va dal bivio con la strada comunale Usseaux-Balboutet al Km 33+150 all’incrocio con la Provinciale 172 a Pian dell’Alpe al Km 35+090.

 Si stanno concludendo anche le operazioni di sgombero della neve e pulizia della carreggiata sulla Provinciale 50 del Colle del Nivolet, che sarà interamente transitabile a partire dalle 12 di venerdì 19 giugno. Sino alla mattinata di venerdì 19 sarà ancora in vigore la chiusura oltre il Lago Serrù, al km 11+550.


 

comunicato stampa

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