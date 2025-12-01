Da questa mattina il tram 3 ritorna in piazza Hermada

Da questa mattina il tram 3 torna a raggiungere piazza Hermada, ripristinando così il collegamento diretto via binari tra la collina e Le Vallette. Dal 1° dicembre i tram bidirezionali 6.000 tornano ad attraversare il ponte Regina, per poi risalire lungo corso Gabetti e fare capolinea in cima.

Pulizia e sistemazione dei binari

In questi mesi è stato fatto manutenzione completa su questa parte terminale del tracciato. Sono state eseguite verifiche approfondite sui binari, sugli scambi e sulla rete di alimentazione elettrica, oltre alla pulizia e sistemazione delle pensiline.

Tram 6000

Il capolinea di piazza Hermada torna così nuovamente operativo. E con la ripresa del servizio, c'è anche una novità: sulla linea opereranno i tram bidirezionali serie 6000, con una capacità totale di 196 posti e frequenze di 12-13 minuti durante la giornata.

Attraversamento pedonale

E per chi abita tra Madonna del Pilone e Borgo Po potrebbe arrivare un'altra novità. Il Comune ha mandato il progetto ad Ansfisa per la creazione di un attraversamento pedonale su corso Gabetti regolato da un semaforo, da via Moncalvo a piazza Gozzano. Una volta ottenuto il via libera, GTT si occuperà dei lavori.