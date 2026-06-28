Mondiali, Giordania-Argentina 1-3: Messi fa centro su punizione

(Adnkronos) - Leo Messi in gol su punizione e l'Argentina batte la Giordania per 3-1 nell'ultima giornata del Gruppo J dei Mondiali 2026. I campioni del mondo chiudono la prima fase con 9 punti, ovviamente primi, davanti all'Austria che pareggia al fotofinish per 3-3 con l'Algeria: entrambe le squadre passano il turno con 4 punti, l'Austria è seconda per differenza reti. Ultima a zero punti la Giordania, che non riesce a tener testa ad un'Argentina in formazione rimaneggiata.

L'albiceleste domina con le seconde linee, archiviando il match nella prima mezz'ora. Al 19' Lo Celso sblocca il risultato con un delizioso calcio di punizione: 1-0. Al 31' il raddoppio con il primo centro di Lautaro Martinez nel torneo. Rigore per il fallo di Al Rashdan su Senesi, il Var è decisivo: Lautaro non sbaglia, 2-0. La Giordania si iscrive alla partita al 50' con il gol di Al Tamari, a segno in scivolata. La partita non ha granché da dire, il ritmo cala sensibilmente. L'ultimo lampo è la punizione pennellata da Messi all'80': 3-1, sesto gol del fuoriclasse nel torneo.