Sere d'Estate alla Reggia di Venaria: arte, danza e musica sotto le stelle

Con l'arrivo della bella stagione torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piemontese: le Sere d’Estate alla Reggia di Venaria, aperture serali e prolungate dei Giardini e delle mostre in corso e un fitto cartellone di performance organizzate da Piemonte dal Vivo. Dal 28 giugno, ogni venerdì e sabato, con aperture straordinarie fino alle 23, biglietto serale dedicato e un programma ricchissimo tra mostre, concerti e dj set.

Il cuore dell’edizione 2025 è “Into the Light”, un progetto tematico che attraversa l’intera stagione e mette al centro la luce, elemento fondamentale nell’architettura barocca e nella concezione degli spazi della Venaria Reale. Tra le proposte principali: la mostra di Anthony McCall nella maestosa Citroniera, le installazioni di Davide Ferrario e Marinella Senatore.

I Giardini della Reggia, al calare della sera, si trasformano in uno scenario magico grazie alla luce di migliaia di candele che ne valorizzano la bellezza, accompagnando il pubblico in un’esperienza immersiva e suggestiva.

Musica, danza e arte per tutti i gusti

Il primo weekend di performance è fissato per il 4 luglio, con l’esibizione alle ore 19 dell’Orchestra Ensemble – tre formazioni unite in un ensemble intergenerazionale di giovanissimi musicisti dai 6 ai 14 anni – che omaggerà l’opera di Marinella Senatore con “Suonare la luce, assemblare la voce”.

Sabato 5 luglio, sempre in Cascina, è in programma la proiezione del cortometraggio “Landed”, prodotto da COORPI, accompagnato dalle sonorità dei Rusty Brass Band.

Ogni sera, dalle 19.30, i Giardini diventano un teatro a cielo aperto per una selezione di spettacoli di danza contemporanea, creati appositamente per dialogare con gli spazi della Reggia: DancehALL – Lost Movement (4-5 luglio), Wandern – Egri Bianco Danza (11-12 luglio), Gente – Balletto Civile (18-19 luglio), Blackbird – Chiara Frigo (25 luglio), Punti di conTatto – BTT (26 luglio), Cosmorama – Nicola Galli (1-2 agosto), Sogni al Campo – Filippo Porro (22-23 agosto) e Pitbull – ASMED Balletto di Sardegna (29-30 agosto).

Balli, concerti e DJ set per vivere la notte

Ogni venerdì e sabato dalle ore 20, il cortile della Cascina Medici del Vascello si anima con lezioni di ballo, concerti e dj set, per ballare e divertirsi tra swing, flamenco, musica occitana, liscio, afro, cumbia e funky. Tra i gruppi e le orchestre in programma: Aikar Orkestra, Lou Tapage, Funky*Club Orchestra, The Mooners, InDaFunk, Santa Balera, Avanzi di Balera, Cumbia Es Amor, La paranza del Geco e molti altri.

Per chi preferisce un'atmosfera più rilassata, il Giardino delle Rose ospita tutte le sere un elegante DJ set con cocktail al Chiosco delle Rose, curato da Angie Backtomono, Andrea Passenger, RedRob e altri ospiti.

Gran finale per la settimana di Ferragosto con il Groove Royal Party: tre serate speciali il 14, 15 e 16 agosto, con dj set d’eccezione a partire dalle ore 20 in Cascina.