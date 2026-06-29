Brutto incidente tra auto e scooter, momenti di paura a Nichelino

Momenti di paura nella mattina di oggi, lunedì 29 giugno, in via Primo Maggio a Nichelino, a seguito dello scontro tra un'auto e uno scooter.
Un ferito in codice giallo a Moncalieri
Una Peugeot 208, effettuando una manovra di parcheggio negli stalli di sosta entrava in collisione con un Piaggio Liberty guidato da un cinquantenne in circolazione sulla via I° Maggio. A seguito dell'urto è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 per il conducente dello scooter, trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.
Sul posto la Polizia locale, oltre al 118
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Nichelino per i rilievi del sinistro e l'accertamento delle violazioni al Codice della strada.