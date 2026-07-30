Nichelino, chiuse due attività per mancate autorizzazioni ambientali e controlli nel parco Miraflores

La tutela dell'ambiente non si improvvisa: richiede controlli costanti, professionalità e una presenza continua sul territorio. Con questo obiettivo la Polizia Locale ha intensificato in maniera significativa, l'attività di vigilanza ambientale, ottenendo risultati di particolare rilievo nel contrasto agli illeciti e alla difesa del decoro urbano.

Nei primi mesi dell'anno sono stati eseguiti decine di controlli e un'azione investigativa sempre più efficace nei confronti delle violazioni ambientali: l'attività ha portato all'invio di decine di notizie di reato all'A.G. per l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Tra gli interventi più significativi, recenti verifiche che hanno determinato la chiusura di due attività economiche ubicate in via Rusca e via Torino, prive dell'Autorizzazione Unica allo Scarico delle Acque Industriali (A.U.S.A.) e un ultimo intervento, eseguito la scorsa settimana, unitamente alla Tenenza dei Carabinieri, nel quale oltre a possibili irregolarità amministrative, rispetto alle quali sono ancora in corso accertamenti con il SUAP, sono emerse ulteriori irregolarità che hanno comportato la sospensione dell'attività per l'impiego di diversi lavoratori in nero.

L'attenzione della Polizia Locale nel 2026, si è altresì estesa anche alla tutela dei luoghi di aggregazione cittadina. Particolare attenzione è stata posta al controllo pomeridiano, anche in giornata festiva, del Parco Miraflores, in collaborazione con la Tenenza Carabinieri, l'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e le Guardie Ambientali IACV, utile a garantire il rispetto del decoro soprattutto dell'area barbecue, interessata in passato da numerosi reclami dei cittadini ed a verificare il rispetto dell'ordinanza sindacale che dispone lo sgombero dell'area dopo le 18.00.