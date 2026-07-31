Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, la visita guidata "Le reali villeggiature"

La vita di corte all’inizio del Novecento è al centro della visita guidata Le reali villeggiature, in programma domenica 9 agosto alle ore 15.45 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Attraverso le sale della residenza, il percorso ripercorre gli anni delle villeggiature di Margherita di Savoia, ultima regina ad abitare Stupinigi, raccontando abitudini, consuetudini e atmosfere della corte sabauda. La visita propone una breve ricostruzione della storia della Palazzina fino al XX secolo, quando Margherita di Savoia la scelse come dimora per i soggiorni estivi. Sarà proprio la figura della sovrana a fare da filo conduttore del percorso, accompagnando idealmente i visitatori di sala in sala attraverso episodi, curiosità e suggestioni che restituiscono l’atmosfera delle reali villeggiature e della vita a corte nei primi anni del Novecento.