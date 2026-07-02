Schianto tra ambulanza della Croce Rossa, furgone e auto: 5 feriti e traffico in tilt

Paura all'ora di pranzo di oggi, giovedì 2 luglio, all'incrocio tra corso Novara, corso Palermo, via Aosta e via Monte Rosa, dove un'ambulanza della Croce Rossa, impegnata in un trasporto sanitario urgente, si è scontrata con un furgone Citroën e un'auto Renault.

Sul mezzo della Croce Rossa viaggiava un paziente trasportato in codice rosso verso l'ospedale. Dopo lo schianto è stato necessario trasferirlo rapidamente su un'altra ambulanza del 118 Azienda Zero, che ha completato il trasporto fino all'ospedale San Giovanni Bosco.

Sul posto sono intervenute anche altre squadre di emergenza, tra cui un equipaggio della Croce Verde di Villastellone, per garantire l'assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l'area.

Feriti anche i soccorritori

Nell'incidente sono rimasti feriti, in modo non grave, tre componenti dell'equipaggio dell'ambulanza, i conducenti del furgone e dell'automobile e due passeggeri degli altri veicoli coinvolti. Tutti sono stati trasportati al San Giovanni Bosco per gli accertamenti e le cure del caso. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non destano particolare preoccupazione.

Al vaglio la dinamica dello scontro

Spetterà ora agli agenti della Polizia Locale ricostruire con precisione quanto accaduto. L'incidente si è verificato in un incrocio regolato da impianto semaforico e tra gli elementi che saranno verificati c'è anche il funzionamento dei dispositivi di emergenza dell'ambulanza.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il mezzo di soccorso sarebbe entrato nell'intersezione con sirene e lampeggianti attivati, circostanza che dovrà comunque essere confermata dagli accertamenti degli investigatori.

Le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati hanno inevitabilmente provocato forti rallentamenti lungo corso Novara e sulle arterie che convergono nell'incrocio tra corso Palermo, via Aosta e via Monte Rosa.