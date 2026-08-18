Sferra un pugno alla dottoressa del triage: 35enne arrestato al Pronto Soccorso del Martini

Una serata al pronto soccorso conclusa con l'aggressione a una dottoressa in servizio. È quanto accaduto all'ospedale Martini di Torino, dove un trentacinquenne è stato arrestato dalla Polizia dopo aver colpito con un pugno la medica del triage che si era avvicinata per aiutarlo, causandole lesioni guaribili in cinque giorni.

I soccorsi e l'attesa in sala d'aspetto

L'episodio si è svolto nella notte tra sabato e domenica. Il paziente, un cittadino trentacinquenne di origine marocchina, era giunto in ospedale attorno alle 20 a bordo di un'ambulanza, dopo essere stato trovato a terra in stato di semincoscienza a causa dell'assunzione di bevande alcoliche. Completati i controlli sanitari di rito, l'uomo è stato sistemato su una carrozzina nella sala d'attesa del reparto, in attesa di essere dimesso.

La dinamica dei fatti al triage

Poco prima di mezzanotte, il trentacinquenne si è spostato dalla carrozzina per distendersi sul pavimento, posizionandosi tra le porte del triage. La medica di turno si è quindi avvicinata per verificare le sue condizioni e aiutarlo a riposizionarsi. In quel momento si è verificata la reazione dell'uomo che, dopo aver provato a colpire altri operatori presenti, ha sferrato un pugno all'emicostato della dottoressa.

L'arrivo della Polizia e il provvedimento

Su segnalazione della struttura sanitaria, sul posto sono giunte le Volanti della Questura di Torino. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e hanno proceduto all'arresto del trentacinquenne con l'accusa di lesioni personali a personale sanitario. L'uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza del commissariato San Paolo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le successive fasi del procedimento.