Taxi abusivo sorpreso fuori dalla discoteca, scatta la maxi multa e il sequestro dell'auto

Un passaggio a pagamento concordato all'uscita dalla discoteca è costato caro a un automobilista sorpreso dalla Polizia Locale, rimasto senza auto e con una sanzione da migliaia di euro. L'episodio è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino tra sabato 8 e domenica 9 agosto nella Circoscrizione 8 di Torino, dove gli agenti hanno fermato una Ford Focus privata subito dopo aver visto salire a bordo un giovane. Dagli accertamenti è emerso che il tragitto era stato pattuito dietro corrispettivo economico, senza che il guidatore avesse alcuna autorizzazione.

Le sanzioni e la confisca del mezzo

Il conducente, un cittadino senegalese, è stato sanzionato per esercizio abusivo del noleggio con conducente. La multa, che verrà quantificata dalla Prefettura, varia da 1.812 a 7.249 euro. Contestualmente, la vettura è stata sequestrata ai fini della confisca e la patente è stata ritirata per una sospensione da quattro a dodici mesi. All'uomo è stata contestata anche la mancanza del certificato di abilitazione professionale, sanzionata con altri 408 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Verifiche anche sui veicoli in regola

Nell'ambito della stessa operazione, la Polizia Locale ha controllato un mezzo regolarmente autorizzato al noleggio con conducente, giunto da un Comune di un'altra provincia. In questo caso le verifiche hanno evidenziato la non corretta compilazione del foglio di servizio: per l'automobilista è scattata un'ammenda di 178 euro, con relativo fermo del veicolo e sospensione della carta di circolazione per un mese.

Il bilancio dell'attività sul territorio

Da inizio anno ad oggi, i controlli svolti a Torino hanno portato all'individuazione di nove casi di trasporto totalmente abusivo, tutti sanzionati con la confisca del mezzo come previsto dalla legge.