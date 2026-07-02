Un nuovo strumento per curare i piccoli: al Regina Margherita un oscillometro portatile [FOTO]

Uno strumento in più, per curare i pazienti più piccoli. È stato consegnato questa mattina la Regina Margherita. Si tratta di un oscillometro portatile donato grazie alla raccolta benefica in occasione di un concerto benefico organizzato dall’associazione “Io Sto con Vale”, presieduta da Giosy Zappia.

Dalla musica alla solidarietà

Tra i protagonisti, anche il cantante torinese Gionathan (sul palco insieme a Johnson Righeira): “È bello vedere il risultato concreto di uno sforzo che abbiamo fatto tutto insieme”, dice Gionathan. “Torneremo sul palco per sostenere nuove cause”, promette.

Un aiuto per i piccoli

L’oscillometro è utilizzato soprattutto per bimbi colpiti da fibrosi cistica. Come uno spirometro che permette di calcolare le prestazioni dell’apparato respiratorio di pazienti così piccoli da non collaborare. Un mezzo che permette di evitare procedure radiologiche e che dà risposte sull’efficacia dei farmaci usati in terapia.

Donare nel ricordo

“Per noi donare è sempre un’emozione - spiega Zappia - che ci spinge e ci ha sempre spinto ad aprire il nostro cuore nel ricordo della mia compagna Valentina. La nostra associazione ha una sede in Calabria, ma anche anche qui a Chivasso e per noi è una seconda casa”.