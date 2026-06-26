Piemonte e Cina sempre più vicini: delegazione dello Shanxi ricevuta a Palazzo Lascaris

Ieri, giovedì 25 giugno 2026, il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Luigi Genesio Icardi, ha accolto una delegazione cinese istituzionale proveniente dalla provincia cinese dello Shanxi, grazie alla preziosa collaborazione dei presidenti dell’Associazione Nuova Generazione Italo-cinese, Chen Ming, dell’Associazione Generale Commercianti cinesi in Piemonte, Chen Jinyue e al segretario dell’Associazione Generale Commercianti cinesi in Piemonte, Pan Yiqun.

Dopo una visita guidata al Palazzo Lascaris, dove la delegazione ha apprezzato le raffinate atmosfere sabaude dell’architettura che fa da cornice al Consiglio Regionale piemontese, è avvenuto l’incontro che si inserisce nel quadro delle relazioni di cooperazione tra enti locali europei e amministrazioni provinciali cinesi, al fine di consolidare il dialogo su temi strategici e le relazioni istituzionali e culturali.

“Ci tengo a ricordare-dice Luigi Icardi- che dopo la significativa esperienza di solidarietà con il popolo cinese che ho direttamente vissuto ai tempi della pandemia, sono state avviate con le istituzioni cinesi alcune esperienze di scambio di competenze tecnico-scientifiche in ambito clinico e progetti di ricerca tra le nostre facoltà e aziende sanitarie regionali. Più recentemente, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità-prosegue Icardi- mi sono occupato del supporto ai progetti di ricerca che consentono ai nostri ricercatori di verificare scientificamente la validità della medicina tradizionale cinese e apprendere le competenze per integrare alcuni protocolli clinici in uso presso le nostre aziende sanitarie. Al contempo, i nostri medici e tecnici hanno avviato con i loro colleghi cinesi esperienze di scambio di saperi nell’ambito della medicina occidentale”.

Il supporto agli anziani e alle persone fragili, il lavoro, le tradizioni culturali e la sostenibilità sociale sono i temi sui quali Luigi Icardi e Ren Caihong, deputata e capo delegazione, si sono soffermati, con la promessa di proseguire il confronto e la cooperazione tra le due realtà che rappresentano, proprio grazie alla fitta rete di relazioni che la comunità cinese piemontese intreccia da anni con le nostre istituzioni e la società italiana.