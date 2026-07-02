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Video | 02 luglio 2026, 11:58

Rally di Roma, l'ideatore Rendina 'la sfida far dialogare 42 comuni'

Rally di Roma, l'ideatore Rendina 'la sfida far dialogare 42 comuni'

(Adnkronos) - "La sfida più grande è mandare tutti d'accordo, perché il Rally di Roma è un evento molto complicato da organizzare: essendo itinerante, tocchiamo 42 comuni e dobbiamo dialogare con tutti i sindaci, con la città di Roma, il Comune, la Regione e tutte le istituzioni coinvolte". Così Massimiliano Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale, intervenendo alla presentazione del progetto 'Un consiglio in salute', promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione della manifestazione, in programma dal 3 al 5 luglio 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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