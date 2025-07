Rinviata la prima udienza del processo per l'incendio in Piazza Carlo Felice, tra ottobre e dicembre le ultime testimonianze

Da un incendio all'altro: dopo quasi 4 anni si trascina ancora la vicenda di piazza Carlo Felice. Il palazzo che prese fuoco a settembre 2021 è ormai tornato vivibile da circa un anno ma ad andare avanti è il processo ai tre imputati, dopo che il fabbro che ha causato direttamente l'incidente ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi.

L'accusa di incendio colposo

Nella mattinata odierna, 2 luglio, si è svolto il primo dibattimento con l'accusa di incendio in cooperazione colposa al direttore dei lavori, al coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori e al titolare della società committente Emmegibi, proprietaria dell'immobile. Proprio la Emmegibi era stata citata nelle udienze preliminari come responsabile civile ed era stato richiesto un sequestro preventivo di un milione e mezzo di euro. Questa mattina un'altra tra le parti civili ha chiesto la citazione di Emmegibi come responsabile civile e per questo l'udienza è stata rinviata.

Tre udienze tra ottobre e dicembre

Oggi il giudice ha calendarizzato tre udienze da tenersi tra fine ottobre e dicembre per sentire tutti i testimoni. Nel frattempo, però, le parti dovranno trovare un accordo economico: del centinaio di persone che quella mattina del 3 settembre hanno dovuto abbandonare la loro casa, sono in 29 ad avere proceduto con la causa di risarcimento.

"Le assicurazioni non hanno ancora fatto un'offerta a chi ha perso tutto, a chi ha perso una vita", ha commentato uno degli avvocati della parte civile.