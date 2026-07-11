Il confronto come compagno di viaggio, quando l'esperienza diventa una valutazione

Provate a immaginare una scena. È il primo appuntamento con una persona che vi piace. Dopo pochi minuti le dite: «Sai, mi ricordi la mia ex. Però lei sorrideva di più». Probabilmente quello sarebbe anche l’ultimo appuntamento.

Nessuno desidera essere conosciuto attraverso il ricordo di qualcun altro. Ognuno vorrebbe essere guardato per ciò che è. Eppure è esattamente ciò che facciamo con i luoghi. Li incontriamo, ma continuiamo a osservarli attraverso il ricordo di altri viaggi.

Partiamo convinti di andare incontro all’ignoto, ma atterriamo con una valigia invisibile. Non contiene vestiti, bensì immagini, ricordi, racconti e aspettative accumulati negli anni. Cerchiamo i Caraibi nel Mediterraneo, New York in ogni skyline, il Sahara in ogni deserto. È un riflesso quasi involontario. Una piazza è affascinante, ma un’altra sembrava più elegante. Un tramonto emoziona, però quello visto altrove appariva più intenso. Un mercato è autentico, eppure ne ricordiamo uno che ci aveva colpiti di più.Così il viaggio smette di essere un incontro e diventa una valutazione.Confrontare è naturale. La mente lo fa continuamente per orientarsi e dare un significato a ciò che vede. Il problema nasce quando il confronto prende il posto della curiosità, quando ogni destinazione viene osservata soltanto per stabilire in quale posizione inserirla nella nostra personale classifica del mondo.Viviamo nell’epoca delle graduatorie. Le dieci spiagge più belle, i cinque tramonti imperdibili, le città da vedere almeno una volta nella vita, i ristoranti da non perdere. Tutto sembra dover occupare un posto in una lista. Alla fine adottiamo lo stesso criterio anche mentre viaggiamo, come se ogni luogo dovesse meritare un voto invece di raccontare una storia. Ma il pianeta non è una competizione. Un deserto non deve essere più affascinante di una foresta. Una metropoli non ha il compito di superare un piccolo villaggio. Una montagna non vale più di un oceano. Ogni luogo possiede un carattere, un ritmo e perfino un silenzio che appartengono soltanto a lui. Pretendere che assomigli a qualcosa che abbiamo già vissuto significa impedirgli di mostrarsi per ciò che è. Partire, in fondo, non significa cercare conferme, ma concedere a ogni destinazione il diritto di essere sé stessa.

Ci sono città che conquistano immediatamente e altre che chiedono tempo. Alcune si comprendono passeggiando senza meta, altre durante una conversazione improvvisata o in un mercato che si anima alle prime luci del giorno. Le destinazioni più memorabili non sono necessariamente quelle che fanno più rumore. Spesso sono quelle che parlano sottovoce. Per ascoltarle bisogna mettere da parte il desiderio di confrontarle con tutto ciò che abbiamo già visto. Con il tempo mi sono accorto che i ricordi più intensi raramente coincidono con quelli che avevo immaginato prima della partenza. Non sono la fotografia davanti al monumento simbolo né il panorama perfetto da condividere sui social. Rimane il tassista che racconta la propria città con un orgoglio contagioso. Rimane la donna che impasta il pane davanti alla porta di casa. Rimane un anziano seduto all’ombra che saluta senza conoscere la tua lingua. Rimane il profumo del tè alla menta che invade una strada, il rumore di una stazione all’alba, il silenzio assoluto di un deserto quando perfino il vento decide di fermarsi. Sono dettagli che rendono non classificabile quell’esperienza. Eppure, a distanza di anni, sono gli unici che continuano a vivere nella memoria. Forse perché non abbiamo cercato di giudicarli. Li abbiamo semplicemente lasciati accadere. Il privilegio del viaggio non è raggiungere luoghi straordinari. È riuscire a guardarli senza chiedere loro di essere meglio di qualcos’altro. L’umiltà è probabilmente la qualità meno celebrata del viaggiatore, eppure è quella che cambia tutto. Ogni destinazione possiede una propria grammatica fatta di gesti, odori, rumori, tempi e silenzi. Per comprenderla serve tempo, disponibilità e la volontà di sospendere il giudizio. Prima di ogni partenza prepariamo con attenzione la valigia. Decidiamo cosa portare e cosa lasciare a casa. Forse dovremmo fare lo stesso anche con ciò che non si vede: i paragoni, le classifiche, le aspettative costruite sulle esperienze precedenti.

Perché il bagaglio più pesante non è quello che affidiamo al check-in. È quello che continuiamo a trasportare nella testa.Solo quando troviamo il coraggio di posarlo a terra ogni destinazione smette di essere il riflesso di un’altra. E diventa, finalmente, il posto giusto in cui essere, in quel preciso momento.