Saigon: dalla frenesia urbana alla memoria della guerra, fino al ritmo del Mekong

Saigon non si lascia afferrare subito. Appena arrivi, è un impatto fisico. L’aria è densa, quasi pesante, il traffico è una materia viva, una corrente continua fatta di motorini che si sfiorano senza mai toccarsi. Non esistono pause, non esistono silenzi. Solo movimento. E allora inizi anche tu ad adattarti.

In Vietnam attraversi la strada senza capire bene come, seguendo un istinto che non ti appartiene ancora. Non si tratta di trovare un varco, ma di entrare nel flusso. Lasciarti inglobare. Accettare che il controllo, qui, è un concetto fragile, quasi inutile. Poi, lentamente, alzi lo sguardo. Le facciate coloniali spuntano come ricordi ostinati. Il Central Post Office, con la sua struttura ampia, le arcate eleganti e il giallo caldo delle pareti, sembra appartenere a un tempo lontano. Dentro, il soffitto alto, le mappe antiche, “il silenzio” rispetto alla strada: è uno spazio che trattiene ancora un’idea di ordine e di geometria. Fuori, invece, tutto continua a muoversi. Poco distante, il Mercato di Ben Thanh racconta un’altra dimensione: più rapida, più commerciale, più necessaria. Anche qui la frenesia urbana prevale. Odori di spezie, plastica, sudore, cibo appena cucinato. Mani che si muovono rapide, sguardi che trattano, sorrisi che non sono mai gratuiti. Tutto è scambio. Tutto sembra indispensabile. Ogni gesto ha una funzione, ogni parola un prezzo. Saigon è superficie, sì. Ma è una superficie che vibra di qualcosa che non si vede. Una tensione costante tra ciò che appare e ciò che resta nascosto. Il popolo vietnamita non recita a soggetto. Non c’è improvvisazione ma un piano, ben preciso, da seguire.

Lo capisci quando esci dalla città. Il terreno, a un certo punto, si apre. O meglio: si mostra. Un rettangolo nel suolo, coperto di foglie. Se non ti indicassero dove guardare, lo calpesteresti senza accorgertene. E invece è un ingresso. Una piccola soglia verso un mondo sommerso. Scendere nei Tunnel di Cu Chi significa, soprattutto, rivedere le proporzioni. Il corpo si restringe, il respiro si accorcia. Le pareti sono vicine, troppo vicine. La luce scompare quasi subito, sostituita da un’oscurità che non è scenografica, ma reale, tangibile. L’aria è umida, carica di dramma. Ogni passo è una scelta, ogni movimento è misurato. Qui la guerra non è solo un racconto. È spazio. Un sistema sotterraneo costruito per esistere dove non si poteva esistere. Passaggi stretti, angoli ciechi, percorsi che non concedono errori. Sopra, la giungla. Sotto, una vita intera compressa in pochi metri di terra. Cucine improvvisate, rifugi, infermerie essenziali. Strategie invisibili. Sopravvivenza trasformata in metodo.

Le guide raccontano con un tono composto, quasi didattico. Ma sotto quella calma si percepisce qualcosa di più profondo. Non è enfasi. Non è retorica. È una forma di orgoglio trattenuto. Non parlano solo di resistenza. Parlano di vittoria. Di come, in queste gallerie scavate a mano, abbiano costruito una risposta a qualcosa di immensamente più grande. Di come, da qui sotto, siano riusciti a fermare gli americani. E in quel momento intuisci che questi tunnel non sono solo memoria. Sono identità. Non appartengono al passato, ma al modo in cui il Paese vive ancora oggi. A una narrazione che non chiede approvazione, ma pretende riconoscimento. E mentre avanzi, piegato, quasi trattenendo il respiro, capisci quanto questa esperienza sia distante da qualsiasi racconto letto. Non c’è eroismo qui dentro. Solo una determinazione silenziosa e ostinata.

Saigon, con il suo rumore, con la sua energia, si carica improvvisamente di un doppio fondo. Come se sotto ogni strada, sotto ogni edificio, esistesse ancora una memoria invisibile, pronta a riaffiorare. Il Vietnam non si sviluppa solo in orizzontale. Si sviluppa in profondità. Il viaggio continua verso sud, e qualcosa cambia di nuovo. Non è immediato. È progressivo. Il traffico si dirada, il rumore si abbassa, l’aria sembra alleggerirsi. Poi, a un certo punto, la strada finisce davvero. E inizia l’acqua. Il Delta del Mekong non è solo un luogo da raggiungere e visitare. È comunicazione. Salire su una barca significa accettare un altro ritmo. Qui non si accelera. Qui si segue. I canali si intrecciano come vene, le palme chiudono il cielo, creando corridoi verdi dove il tempo perde consistenza. Non c’è direzione. Solo scorrimento. Seduto, mentre il sampang avanza sull’acqua, inizi a percepire una forma diversa di attenzione. Non più quella tesa della città, né quella compressa dei tunnel. Qui l’attenzione diventa osservazione.

Le imbarcazioni passano lente, cariche di persone, oggetti, vita quotidiana. Non esiste separazione tra trasporto e esistenza: tutto accade nello stesso spazio fluido. Una donna sistema la merce, un uomo fa un pisolino, un bambino gioca con un cocco. In una casa lungo il fiume, mani esperte intrecciano fibre vegetali, costruendo oggetti destinati a durare quanto basta. Non c’è accumulo, non c’è spreco. Solo continuità. L’incenso brucia lento. Il fumo sale in verticale, disegnando nell’aria una dimensione che non è né pratica né spirituale, ma entrambe. Un tempo che non ha fretta di consumarsi. Non c’è estetica costruita, solo equilibrio naturale. Bellezza senza intenzione. Qui non si sopravvive come nei tunnel. Non si corre come a Saigon. Alla fine, quello che resta non è un’immagine precisa, ma una stratificazione. Saigon è il movimento incessante, la superficie che inganna. I tunnel sono la memoria compressa, la profondità che resiste.Il Mekong è il tempo che scorre, la vita che si adatta senza opporsi.Tre anime che non cercano sintesi, che non si sovrappongono ma convivono.

E forse è proprio questo il punto. Il Vietnam del sud non offre una chiave di lettura unica. Non si lascia semplificare in una narrazione lineare. Ti chiede di accettare la complessità, di attraversarla senza ridurla, di restare dentro le contraddizioni senza risolverle.