Luserna San Giovanni: quattordici squadre in campo per il trofeo della Val Pellice

Quattordici squadre di calcio camminato si contenderanno il quarto trofeo del torneo di Walking football della Val Pellice. Oggi, sabato 11 luglio, allo stadio comunale 'Bertalotto' di Luserna San Giovanni torna l'appuntamento per gli amanti del calcio camminato, inaugurato nel 2023 a Bobbio Pellice.
“Dal mattino fino alla sera si scontreranno quattordici squadre divise nelle categorie 'Over 60', 'Over 67' e 'Women over 40'” annuncia Fredi Gallo, del Pinerolo Luserna Walking Football, associazione che organizza l'evento. Saranno nove in tutto le associazioni sportive coinvolte.
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero ma durante la giornata verranno raccolte delle offerte destinate a scopo benefico: “Saranno devolute all'Istituto oncologico di Candiolo” sottolinea Gallo.