Aspettando le Atp Finals, Little Tennis Champions 2026‑27: sport, inclusione e futuro

I Tennis Foundation ha presentato oggi al Circolo della Stampa Sporting di Torino l’edizione 2026‑27 del programma Little Tennis Champions, alla presenza dei dodici borsisti selezionati, protagonisti anche di una breve esibizione in campo. L’evento ha visto la partecipazione di quattro figure di riferimento del tennis italiano: il campione azzurro Lorenzo Sonego, reduce dal terzo turno a Wimbledon, Gipo Arbino, oggi al fianco del classe 2005 Filippo Romano; Matteo Donati, membro onorario di I Tennis, ex n.159 ATP e oggi coach della promessa azzurra Tyra Grant; Alessandro Petrone, tecnico che ha accompagnato Matteo Arnaldi fino alla top 30 e che in questi giorni ha lavorato con i borsisti insieme allo staff tecnico dell’associazione benefica.

Il format 2026‑27 prevede 26 borse di studio per ragazzi e ragazze delle annate 2011 e 2012, suddivise in quattro tipologie: Full, Gold, Basic e Light Scholarship. Un piano che valorizza la meritocrazia e il rispetto delle regole, premiando l’impegno e le condizioni familiari dei partecipanti.

Tra le principali novità dell’edizione 2026‑27 figurano l’ingresso di due giovani atlete rumene, Eliza Andra Deaconu e Alexia Enache, selezionate attraverso un bando internazionale dedicato ai talenti della Romania, e l’introduzione di tre nuove Full Scholarship annuali, oltre alla conferma dei borsisti della precedente stagione.

BOYS

1. Ianis Alberto Cruceru – 18/05/2012 – Lucca, Italia

2. Arber Dano – 12/07/2011 – Tirana, Albania

3. Davide Dagnino – 07/01/2011 – Savona, Italia

4. Ljubisa Krulj – 13/06/2011 – Podgorica, Montenegro

5. Petar Stankovic – 17/01/2011 – Cetinje, Montenegro

6. Paolo Toscano – 17/11/2011 – Napoli, Italia

GIRL

7. Eliza Andra Deaconu – 23/02/2011 – Bologna – Italia

8. Alexia Enache – 10/08/2011 – Bucarest – Romania

9. Maria Chiara Forgione – 23/05/2011 – Avellino, Italia

10. Anesa Ismajli – 27/05/2012 – Pristina, Kosovo

11. Nadja Knezevic – 11/07/2012 – Podgorica, Montenegro

12. Carolina Pacini – 03/02/2012 – Grosseto, Italia

Alla settimana inaugurale di Torino si sono aggiunte anche due promesse del tennis rumeno, Natalia Dicu e Natalia Dragomir, che hanno partecipato agli allenamenti in campo e alle sessioni in aula.

Il comitato tecnico di I Tennis Foundation, presente in parte durante il raduno, comprende alcuni dei più grandi nomi del tennis mondiale: Emilio Sanchez, ex n.7 ATP e fondatore della prima tennis academy europea, che lunedì ha tenuto una lezione speciale; Ivan Ljubicic, ex n.3 ATP e per sette anni coach di Roger Federer; Simone Tartarini, allenatore di Lorenzo Musetti; Omar Camporese, ex n.18 ATP e protagonista in Coppa Davis; Damiano Fiorucci, preparatore atletico di Musetti. Tutti amici e sostenitori della missione educativa e sportiva dell’associazione.

«Il programma 2026‑27 rappresenta un nuovo passo avanti nella nostra visione: offrire ai ragazzi un percorso tecnico, mentale e umano che possa cambiare il loro futuro», ha dichiarato Simone Bongiovanni, co‑founder, team manager e coach del progetto Little Tennis Champions. «L’ingresso delle atlete rumene, l’ampliamento delle borse di studio e la presenza dei nostri coach internazionali confermano la crescita di un modello che unisce sport, educazione e solidarietà».

Il progetto è sostenuto dai Main Sponsor Yokohama e Axpo Italia, dagli Official Sponsor La Roche‑Posay, Coop Lombardia, Assist Digital e Cogefin, e dal nuovo Official Technical Supplier adidas, che accompagnerà i borsisti con materiali tecnici di alta qualità.

Little Tennis Champions 2026‑27 conferma la vocazione internazionale e inclusiva di I Tennis Foundation: un percorso che unisce sport, formazione e solidarietà, un viaggio umano che insegna a credere nei propri sogni e a costruire il futuro attraverso il talento e la solidarietà.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il calendario della stagione prevede appuntamenti tecnici e competitivi in Italia ed Europa: dopo la settimana di kickoff a Torino (6‑10 luglio), il gruppo sarà a Palermo per il WTA 125K (16‑23 luglio), seguito dall’ITF Sofia J30. In agosto sono previste le tappe ITF San Marino J60, Cuneo J30 e Livorno J30. Da settembre inizierà il percorso annuale di allenamenti a Torino per le 3 full scholarship, con partecipazione all’ITF J100 Palermo e al Tennis Europe Under 16 di Parma, oltre all’ITF J60 Pescara.

In autunno il programma proseguirà con l’ITF J36 Porec e con un momento formativo di altissimo livello: dal 13 al 17 novembre, durante le Nitto ATP Finals 2026, i ragazzi parteciperanno a sessioni tattiche speciali con Ivan Ljubicic e i coach di I Tennis Foundation. Sempre in quell’occasione si terrà la Charity Dinner autunnale dell’associazione. La stagione si chiuderà a dicembre con due ITF J30 a Saint Denis e una settimana di allenamenti intensivi a Cap d’Ail – Montecarlo. Nel 2027 altri appuntamenti internazionali fino alla tradizionale Charity Night durante gli Internazionali BNL d’Italia a Roma.