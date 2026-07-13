Se ci rubano in casa

10.897 furti in abitazioni in un anno in Piemonte, all’incirca 30 case svaligiate ogni giorno.

In Italia i ladri entrano in più di 155mila appartamenti, praticamente un colpo ogni 3 minuti, con un rapporto di quasi 264 furti ogni centomila abitanti, valore che fa guadagnare al nostro Paese il sesto posto nella poco affascinante classifica europea.

I dati sono il risultato di un’indagine di Facile.it. Per quel che riguarda la nostra regione, a livello provinciale in testa c’è Torino (5.613 furti denunciati), seguita da Cuneo (1.494), Alessandria (1.338) e Novara (1.072). Numeri che spiegano il motivo per cui circa 27 milioni di italiani sono preoccupati del fatto che, durante le vacanze estive, la loro abitazione possa essere svaligiata.

Fin qui i freddi numeri. Le considerazioni? C’è chi si affida ai controlli di vicinato, chi mette le grate alle finestre o le porte blindate, chi installa sistemi di videosorveglianza e antifurti e chi, infine, si assicura contro i furti. Altri – durante le loro assenze per ferie - lasciano la tv o le luci di casa accese, alcuni fanno svuotare periodicamente la buca delle lettere.

Il controsenso? Nei medesimi giorni intasano i social con le foto delle loro vacanze, al mare o in montagna!

Mi capita spesso di ragionare proprio come faceva la buonanima di mio papà: “per rubare a casa mia devono venire in due, uno che porti qualcosa di prezioso e l’altro che se lo porti via”.

Purtroppo però, il furto in casa, non è solo la perdita di qualcosa di valore, di materiale. C’è qualcosa di più personale: quel senso di violazione, di violenza, di intrusione, di sporco, che ti rimane dentro.

E per quello non c’è antifurto che ti protegga e nessuna polizza che ti tuteli.