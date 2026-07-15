Reale Mutua riporta in città il talento torinese Matteo Corgnati

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Matteo Corgnati, che ha sottoscritto un accordo biennale con il club gialloblù.

Playmaker/guardia di 190 cm, classe 2004, il suo arrivo assume un significato particolare: Corgnati è infatti un “ragazzo di casa”, nato e cresciuto a Torino, che avrà così l'opportunità di fare il proprio esordio in Serie A2 proprio nella sua città, indossando la maglia gialloblù. Reduce da una stagione da protagonista con la Elachem Vigevano, ha contribuito in maniera determinante alla promozione in Serie A2 della formazione ducale, chiudendo il campionato di Serie B Nazionale con 12.7 punti, 3.5 rimbalzi e 3 assist di media. Numeri che gli hanno permesso di affermarsi come uno dei giovani esterni più interessanti della categoria e di guadagnarsi la possibilità di compiere il salto nel secondo campionato nazionale.

“Per me è un’emozione incredibile poter giocare a Torino, a casa mia,” sono le prime parole di felicità di Matteo Corgnati da nuovo giocatore gialloblù. “Mi ricordo ancora quando, da piccolo, andavo a vedere le partite al palazzetto che oggi porta il nome di Gianni Asti, che mi ha anche allenato per diversi anni da quando ero bambino. Pensare che oggi potrò giocare su questo campo, vestendo i colori della mia città, è davvero emozionante. Affronto questa esperienza con grande motivazione per la voglia di fare bene al mio primo anno in Serie A2, inoltre il fatto di giocare per la mia città mi darà un’ulteriore spinta. Ho parlato con coach Moretti, il progetto che mi ha presentato mi è piaciuto subito. Avrò la possibilità di esprimermi e di guadagnarmi minuti in un gruppo che unisce giocatori esperti e ragazzi giovani come me.”

“Energia, intensità, motivazione, desiderio, talento e attaccamento,” a queste parole coach Paolo Moretti ha associato il profilo del nuovo giocatore gialloblù. “Matteo è un giocatore che ci porterà copertura nel ruolo di 1 e 2. Esordiente nella categoria ma già con un passato importante con risultati altrettanto importanti in Serie B. Ragazzo torinese che ci darà sicuramente tanto cuore e qualità.”

LA CARRIERA DI MATTEO CORGNATI

Nato a Torino il 19 aprile 2004, Matteo Corgnati ha iniziato a giocare a pallacanestro a Piossasco, nelle giovanili dell’Alter 82, con cui ha fatto la trafila dal minibasket fino all’Under 16. Nel 2019 riceve la chiamata di Novipiù Campus Piemonte, dove conclude il suo percorso giovanile e raggiunge le Finali Nazionali di U19 Eccellenza nella stagione 2021/22. Contemporaneamente, inizia a fare esperienza nel mondo senior, disputando un campionato di Serie C Silver con Campus Piemonte e poi una stagione in C Gold con la maglia di Collegno. Nella stagione 2022/23 si divide tra il suo ultimo anno di Under 19 e la sua prima esperienza in Serie B con Langhe Roero Basketball. Successivamente approda a Montecatini e, nella stagione seguente, alla Fulgor Omegna, dove continua a crescere e maturare esperienza in Serie B Nazionale. La sua affermazione tra gli esterni più interessanti della categoria arriva nella passata stagione: a Vigevano, sotto la guida di Stefano Salieri, registra 12.7 punti, 3.5 rimbalzi e 3 assist di media, contribuendo alla conquista della promozione in Serie A2. Come Vigevano, anche Corgnati salirà di categoria, ma per lui questo salto assumerà un significato ancora più particolare, unendosi alla squadra della sua città, Torino.