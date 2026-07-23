Protesi all’anca e dolore: i timori più diffusi

Secondo l’American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), viene indicata soprattutto nei casi di artrosi avanzata, quando il dolore diventa persistente, limita il movimento e compromette la qualità di vita anche a riposo.

Eppure, proprio il dolore è la principale fonte di timore: c’è chi teme che l’intervento non elimini il dolore cronico e chi, al contrario, ha paura di un post-operatorio troppo difficile da affrontare.

È importante distinguere tre situazioni diverse: il dolore prima dell’intervento, il dolore post-operatorio fisiologico e il dolore che può indicare una complicanza. In questo articolo, grazie all’esperienza del dott. Gary Gambassi, chirurgo specializzato in protesi al ginocchio a Torino, andremo a capire cosa è normale aspettarsi – e cosa no – per vivere il percorso con maggiore consapevolezza e meno ansia.

Perché il dolore è la principale preoccupazione

Chi arriva alla protesi d’anca spesso convive da mesi o anni con un dolore continuo. L’AAOS descrive una sintomatologia tipica: dolore all’inguine o alla coscia, rigidità, difficoltà a camminare, a salire le scale, a indossare calze o scarpe. In molti casi il dolore è presente anche a riposo o durante la notte.

Quando si propone un intervento chirurgico, la paura si sposta: non più il dolore dell’artrosi, ma quello dell’operazione. La Mayo Clinic ricorda che la sostituzione totale d’anca è percepita come un intervento importante, e questo amplifica le preoccupazioni.

Le linee guida del NICE (National Institute for Health and Care Excellence) sottolineano quanto sia cruciale un’informazione chiara sulla gestione del dolore. Il dolore post-operatorio è previsto, viene trattato con terapia antalgica mirata e, nella maggior parte dei casi, segue un andamento progressivamente migliorativo. Sapere questo non elimina il fastidio, ma ridimensiona l’incertezza.

Il dolore dopo l’intervento: cosa è normale aspettarsi

Prime 48–72 ore

Nei primi giorni il dolore è legato alla ferita chirurgica e alla manipolazione dei tessuti. È una risposta fisiologica. I protocolli moderni prevedono analgesia multimodale (farmaci diversi con meccanismi complementari) per controllare il dolore fin dalle prime ore.

Prime settimane

Nelle settimane successive sono comuni gonfiore della coscia o della gamba e dolore durante il movimento. Anche un certo fastidio notturno può persistere. Il dolore può accentuarsi con l’attività, ma dovrebbe gradualmente ridursi nel tempo.

La parola chiave è andamento: un miglioramento progressivo, anche se non lineare.

6–12 settimane

Entro questo periodo avvengono i controlli clinici più significativi. Molti pazienti camminano con maggiore sicurezza e autonomia. Il dolore tende a diminuire sensibilmente, pur potendo persistere una certa rigidità.

Circa 3 mesi

Molte persone riferiscono un netto miglioramento entro tre mesi, con ulteriori progressi fino al primo anno. Non significa assenza totale di sensazioni, ma ritorno a una vita quotidiana più libera rispetto alla fase pre-operatoria.

Riabilitazione e mobilizzazione precoce

I percorsi moderni prevedono la mobilizzazione già dal giorno successivo all’intervento. Il ruolo della fisioterapia è centrale nel recupero, che può estendersi fino a circa tre mesi. Muoversi presto – in sicurezza – favorisce la ripresa e riduce il rischio di complicanze.

I timori più diffusi (e quanto sono fondati)

“Il dolore non passerà mai”

È una paura comprensibile, soprattutto per chi ha vissuto anni di dolore cronico. Tuttavia, la persistenza di un dolore importante e continuo all’anca dopo protesi è rara. È invece frequente avvertire dolore con l’attività o alla sera per alcune settimane.

La distinzione cruciale è tra dolore iniziale fisiologico e dolore che non migliora nel tempo. Se la traiettoria è discendente, anche lentamente, siamo generalmente nel campo della normalità.

“Se mi fa male significa che l’intervento è riuscito male”

Qui spesso si fa un salto logico: dolore uguale fallimento. In realtà, ciò che conta è l’evoluzione. Un certo dolore e gonfiore sono attesi. Diventano preoccupanti quando peggiorano, anziché migliorare, o si associano a segni come febbre, secrezione dalla ferita o arrossamento marcato.

Il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi alla protesi. L’assenza immediata di dolore non è un parametro di successo, così come la sua presenza iniziale non è sinonimo di errore chirurgico.

“La protesi si muove o si lussa”

La lussazione è una complicanza possibile ma rara. Il rischio è maggiore nei primi mesi, quando i tessuti sono ancora in fase di guarigione. Per questo vengono fornite indicazioni precise su movimenti da evitare inizialmente.

La maggior parte dei pazienti non sperimenta mai una lussazione. Seguire le istruzioni post-operatorie riduce ulteriormente il rischio.

“Non tornerò più a camminare normale”

Il recupero non è istantaneo e richiede partecipazione attiva. Tuttavia, molte persone tornano a svolgere le attività quotidiane – camminare, guidare, salire le scale – con significativo miglioramento rispetto alla fase pre-operatoria.

In assenza di complicanze, la dimissione avviene spesso dopo pochi giorni e la mobilizzazione è precoce. Il ritorno a una camminata fluida dipende da vari fattori (età, condizioni generali, aderenza alla fisioterapia), ma l’obiettivo realistico è recuperare autonomia e ridurre il dolore invalidante.

Quando il dolore deve far consultare il medico

Alcuni segnali richiedono una valutazione tempestiva:

● Febbre o brividi.

● Secrezione dalla ferita chirurgica.

● Arrossamento o calore crescente intorno alla cicatrice.

● Dolore che peggiora progressivamente invece di migliorare.

● Gonfiore marcato o dolore importante al polpaccio.

● Dolore improvviso intenso con sensazione che l’anca sia “fuori posto”.

● Improvvisa perdita di funzione dell’articolazione.

Questi segni non vanno ignorati. La maggior parte dei dolori post-operatori è fisiologica, ma distinguere ciò che evolve normalmente da ciò che devia è essenziale per intervenire precocemente.

Dalla paura alla consapevolezza: cosa aiuta davvero

La riduzione dell’ansia non nasce da promesse irrealistiche, ma da informazioni corrette. Una preparazione pre-operatoria chiara aiuta a sapere cosa aspettarsi e riduce l’incertezza.

La mobilizzazione precoce favorisce il recupero funzionale. Partecipare attivamente alla riabilitazione è determinante: la protesi è uno strumento, ma il risultato dipende anche dall’impegno del paziente.

Infine, aspettative realistiche fanno la differenza. Il miglioramento è progressivo e può continuare per mesi. Non si tratta di eliminare ogni sensazione, ma di tornare a una vita meno limitata dal dolore.

La domanda utile non è “Sentirò dolore?”, ma “Il mio dolore sta migliorando nel tempo?”. È in questa traiettoria che si misura il successo dell’intervento.















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