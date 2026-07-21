Mirafiori, proroga per i precari somministrati: dal 31 luglio si arriva fino a fine 2026

Alla fine è arrivata la proroga. Nonostante i timori legati anche al calo di volumi produttivi per la 500 ibrida, Stellantis ha ufficializzato ai sindacati la prosecuzione del contratto dei lavoratori somministrati (circa una settantina), originariamente previsto in scadenza il 31 luglio 2026, ora prorogato fino al 31 dicembre 2026.

Garantita la continuità occupazionale

"La prosecuzione dei rapporti di lavoro garantisce continuità occupazionale e contribuisce a preservare la stabilità degli attuali livelli produttivi, rappresentando un esito che il sindacato valuta come particolarmente significativo e positivo per tutti i lavoratori interessati. Tale decisione consente inoltre di attenuare, allo stato attuale, le ipotesi circolate in merito all’introduzione del turno unico a partire da settembre, in considerazione della confermata continuità delle attività produttive. Una buona notizia che vogliamo vedere abbinata ad una ripresa produttiva importante nel mese di settembre", commenta Igor Albera, segretario Fim-Cisl Torino e Canavese - responsabile settore auto.

"Ora aspettiamo una conferma definitiva"

"Non possiamo che essere contenti della stabilizzazione fino a dicembre, ma ora ci aspettiamo una conferma definitiva. E vorremmo la stessa sorte per quelli che scadono a settembre, circa un centinaio. Ma per farlo, serve produzione e non possiamo restare appesi a un filo", commenta Gianni Mannori, responsabile Mirafiori per Fiom Cgil.

"Ora costruire il futuro"

"Un minimo di soddisfazione c'è, ma col tempo devono diventare assunzioni a tempo indeterminato. Dobbiamo costruire il futuro per lo stabilimento", concorda Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino.

"Guardare al domani con maggiore serenità"

"La conferma della proroga dei contratti dei lavoratori interinali è una notizia importante che va nella direzione della tutela dell'occupazione e della continuità produttiva di Mirafiori. Parliamo di centinaia di lavoratori che potranno guardare ai prossimi mesi con maggiore serenità, ed è un segnale che accogliamo con favore - dichiara la segreteria Fismic Confsal -. Ora è fondamentale consolidare questa prospettiva attraverso un progressivo rafforzamento delle attività produttive dello stabilimento. Mirafiori ha bisogno di continuità, investimenti e volumi produttivi in grado di offrire certezze occupazionali a tutto il sito".