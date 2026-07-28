Vacanze di lusso, Versilia regina delle locazioni stagionali più care d’Italia

ROMA (ITALPRESS) - Forte dei Marmi si conferma la destinazione più esclusiva d'Italia per gli affitti stagionali di lusso. Secondo un report di idealista/data, ben 16 dei 31 immobili presenti sul mercato con un canone mensile superiore ai 50.000 euro si trovano nella celebre località della Versilia. Tra questi, tre ville raggiungono la cifra record di 150.000 euro al mese, il prezzo più elevato registrato a livello nazionale.Non è solo Forte dei Marmi a trainare il segmento ultra-premium: l'intera area compresa tra Forte dei Marmi e Pietrasanta concentra infatti il 61% dell'offerta italiana di affitti stagionali di fascia altissima, con 19 annunci su un totale di 31.Sul gradino più alto della classifica si trovano tre proprietà situate a Forte dei Marmi, tutte proposte con un canone mensile di 150.000 euro. Si tratta di residenze esclusive che rappresentano il modello della villeggiatura d'èlite in Versilia: ville di grande prestigio architettonico, caratterizzate da finiture ricercate, ampi spazi verdi privati, piscine e una posizione privilegiata vicino al mare.Subito dopo, sempre a Forte dei Marmi, compare un'altra villa con un canone di 115.000 euro al mese. Nella fascia compresa tra 50.000 e 90.000 euro mensili si trovano poi altri undici immobili situati nello stesso comune, confermando il primato della località nel mercato delle residenze vacanza di lusso.L'unica eccezione toscana al di fuori della Versilia è rappresentata da una prestigiosa proprietà a San Casciano in Val di Pesa, sulle colline fiorentine, proposta a 120.000 euro al mese. L'immobile, secondo la tipologia e la collocazione, potrebbe essere una grande tenuta immersa nel paesaggio del Chianti.Alle spalle della Versilia si posiziona la Maremma Toscana, altro territorio storico del turismo di fascia alta. In particolare, Castiglione della Pescaia registra quattro annunci con canoni compresi tra 50.000 e 90.000 euro mensili, con una villa che raggiunge i 90.000 euro al mese.Sempre in provincia di Grosseto, anche Orbetello entra nella classifica con una proprietà sull'Argentario proposta a 65.000 euro mensili, confermando il ruolo della costa maremmana tra le mete preferite dalla clientela internazionale più facoltosa.Fuori dalla Toscana, il mercato degli affitti stagionali ultra-lusso vede protagoniste alcune delle località italiane più iconiche.In Sardegna, Arzachena, nel cuore della Costa Smeralda, conta due immobili nella fascia più alta del mercato, con canoni di 50.000 e 60.000 euro al mese. Un risultato che conferma il prestigio internazionale della Gallura come destinazione per vacanze di lusso.Sulla Riviera Ligure di Levante spicca invece Santa Margherita Ligure, con due proprietà offerte a 50.000 euro mensili. Sul Lago di Como entra in classifica Cernobbio, con una villa dal canone di 55.000 euro al mese.Chiude la graduatoria una presenza meno tradizionale: una villa a Vibonati, nel Cilento, proposta a 58.000 euro mensili. Un dato che evidenzia come il segmento dell'ultra-lusso stia progressivamente interessando anche località emergenti, oltre alle mete storicamente associate all'èlite internazionale.-foto idealista -(ITALPRESS).