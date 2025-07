Si apre una voragine in via Oberdan, davanti al centro Bacigalupo

A distanza di giorni dall’apertura di una grossa voragine all’angolo tra via Oberdan e via Bossoli, proprio davanti al centro sportivo del Bacigalupo, la situazione non è cambiata. La polizia municipale è intervenuta prontamente transennando l’area, ma il cratere - molto profondo - è ancora lì, ben visibile da residenti di zona Filadelfia e passanti.

Un pericolo che si somma a disagi concreti: la viabilità è parzialmente compromessa, l’accesso pedonale è reso difficoltoso. Chi frequenta quotidianamente il quartiere, tra genitori che accompagnano i figli al centro sportivo e residenti che attraversano l’incrocio, chiede a gran voce un intervento risolutivo.

Residenti preoccupati: “Coprite quel buco!”

“Non basta mettere due transenne - racconta un residente -, anche se è già qualcosa. Tuttavia questa è un'area molto frequentata e il rischio che qualcuno si faccia male è reale, soprattutto di sera quando la visibilità è ridotta”. In effetti, sebbene l’area risulti delimitata con nastri e transenne, la voragine rappresenta lo stesso un ostacolo ingombrante e un potenziale pericolo per chiunque dovesse distrattamente avvicinarsi.

La Circoscrizione 8, per voce del coordinatore della Seconda commissione Alberto Loi Carta, spiega che "verrà fatto un controllo per capire di chi è la competenza".