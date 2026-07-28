Caldo, è di nuovo allerta: tornano i bollini rossi, la situazione da Nord a Sud

(Adnkronos) -

La tregua dal gran caldo è finita: in Italia torna l'allerta. Dopo un lunedì in prevalenza verde (ieri, 27 luglio, il livello è 0 in 15 città), con solo Campobasso e Palermo in arancione (livello 2, indice di rischio per la salute dei fragili) e 10 capoluoghi in giallo (livello 1, di pre-allerta), entro metà settimana la Penisola si scalda, ricompaiono i bollini rossi e da Nord a Sud la cartina si colora di giallo e arancione. E' la fotografia dell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città.

Oggi, martedì 28 luglio, e domani mercoledì 29, l'allerta sarà massima (livello 3) a Campobasso, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. I capoluoghi in verde crollano oggi a 3 (Cagliari, Venezia e Verona) e si contano 3 bollini arancioni (Messina, Perugia e Rieti). In giallo saranno Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Viterbo.

I bollini arancioni saliranno a 10 mercoledì (Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), mentre i gialli passano a 15 (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona). Solo Cagliari resta in verde domani.