Malato di Sla, donò il suo secondo respiratore per aiutare i malati di Covid: Nichelino piange Piero Floreno

Una storia che fece parlare non solo Nichelino e il Piemonte, ma l'Italia intera. Nel pieno della pandemia, Piero Floreno, affetto da SLA e seguito dal centro di Neurologia universitaria diretto dal prof. Adriano Chiò, compì un gesto straordinario: propose di donare il suo secondo respiratore all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, pur consapevole dei rischi enormi per la sua stessa vita.

Premiato dal Presidente Mattarella

Una scelta di generosità e coraggio che non solo commosse tutti, ma diede il via a una raccolta fondi che permise, nelle settimane successive, l’acquisto e la donazione di un nuovo macchinario salvavita. Per quell’atto così potente e simbolico, nell’estate del 2020 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferì l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica.

Tolardo ed il cordoglio di Nichelino

A distanza di cinque anni, purtroppo oggi Piero Floreno ha perso la sua battaglia per la vita e Nichelino lo piange e lo ricorda con grande affetto: "Piero non è più con noi, ma ci lascia un’eredità che va ben oltre le parole: il suo gesto resta un insegnamento profondo, un invito a mettere la solidarietà e il bene comune davanti a tutto, anche nei momenti più difficili", ha dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo, esprimendo il cordoglio suo, dell’Amministrazione e della città intera ai suoi familiari.