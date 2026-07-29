Cessazione pediatri di libera scelta nel distretto Area Metropolitana Nord, nessuna famiglia senza assistenza: le misure dell’Asl To3

Nessun bambino delle circa 2000 famiglie coinvolte dal prossimo 1° agosto dalla cessazione dell’attività di tre pediatri di libera scelta del Distretto Area Metropolitana Nord resterà senza pediatra.

L’Asl To 3 ha predisposto tre bandi per incarichi temporanei.

Al momento risultano coperte le sedi di Venaria e di Druento, dove gli assistiti saranno assegnati automaticamente, senza che le famiglie debbano fare nulla, rispettivamente al dottor Scaglione per Venaria e alla dottoressa Pugliano per Druento. La dotazione attuale di 8 pediatri di libera scelta operanti sul territorio del Distretto consente di garantire la continuità di assistenza. Tuttavia, comprendendo il possibile disagio logistico per le famiglie coinvolte, si sta lavorando a una soluzione anche per i comuni di San Gillio, Givoletto e La Cassa, per la cui copertura non ci sono state candidature, con l’obiettivo di attivare, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, un ambulatorio nel comune di San Gillio con uno dei due pediatri assegnatari dell’incarico temporaneo. Nel frattempo, le famiglie sono invitate a scegliere in autonomia un pediatra tra gli 8 presenti sul territorio distrettuale.

«Assicuriamo alle famiglie, in particolare quelle che afferivano all’ambulatorio di San Gillio, il massimo impegno dell’Azienda per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile anche per quella porzione di distretto - afferma il Direttore Generale dell’Asl To 3 Giovanni La Valle – Infatti, anche se l’organizzazione dell’assistenza pediatrica secondo la normativa avviene per ambito territoriale e non per singolo comune, siamo consapevoli di chiedere alle famiglie un sacrificio per quanto riguarda gli spostamenti. Purtroppo, la prima doverosa azione messa in campo, ossia il bando per incarico temporaneo, ha sortito un effetto parziale: stiamo quindi percorrendo altre strade che ci consentano di trovare una soluzione per garantire, accanto ai servizi già presenti nel Distretto, un’assistenza sanitaria con la maggiore prossimità possibile».



