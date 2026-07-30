Powerlifting: medaglia d'oro agli Europei Master per la palestra di Moncalieri. Barbara Canella verso i Mondiali

Barbara Canella, atleta Master della StrengthLab di Moncalieri, ha vinto il titolo continentale agli Europei Master disputati a Oulu, in Finlandia. Canella ha conquistato il titolo nella categoria -52 kg, imponendosi nelle tre specialità e nella classifica assoluta di categoria. Un risultato impreziosito dal nuovo record mondiale IPF Master 3 nello squat, stabilito con un'alzata di 121 chilogrammi. A pochi giorni di distanza è arrivata anche la conferma ai campionati italiani assoluti di Rimini, dove ha conquistato il titolo nazionale nella propria categoria.

Il Powerlifting Team di Moncalieri continua a consolidare il proprio ruolo nel panorama sportivo grazie anche alla guida del coach della Nazionale Italiana Mauro Camilleri e alla preparazione mentale curata da Claudio Casale. All'interno della palestra la crescita degli atleti passa attraverso un lavoro integrato che unisce preparazione tecnica, attenzione ai dettagli, sicurezza e cultura dell'allenamento. «Quando entri in una palestra dove tutti condividono una mentalità agonistica è il contesto stesso a trascinarti verso il miglioramento», spiega Mauro Camilleri, fondatore della StrengthLab e coach della Nazionale Italiana di Powerlifting. «Per fare agonismo servono attrezzature adeguate, un ambiente sicuro e persone competenti. Ma soprattutto serve respirare ogni giorno una cultura orientata alla prestazione.»

Un concetto condiviso anche da Barbara Canella, che riconosce proprio nell'ambiente della StrengthLab uno dei fattori determinanti della propria crescita sportiva. «Il supporto della palestra è fondamentale perché lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. La preparazione richiede costanza, concentrazione e presenza ogni giorno, sia durante gli allenamenti sia nella vita quotidiana. È questo il percorso che mi ha portata prima al titolo europeo e poi a quello italiano e che continuerò a seguire in vista del prossimo appuntamento mondiale.»

Accanto alla preparazione tecnica trova spazio anche un aspetto oggi sempre più determinante nello sport di alto livello: la preparazione mentale. Da alcuni anni Barbara Canella è infatti seguita dal mental coach Claudio Casale, che ha sviluppato insieme all'atleta e allo staff tecnico della StrengthLab un percorso finalizzato a migliorare la gestione della pressione agonistica e la qualità della prestazione. «Oggi la preparazione mentale è importante quanto quella fisica», sottolinea Casale. «A parità di condizione tecnica sono spesso la capacità di gestire le emozioni, la fiducia nei propri mezzi e la concentrazione a fare la differenza. Il nostro lavoro è aiutare l'atleta a riconoscere le proprie risorse e trasformarle in uno strumento concreto per affrontare la competizione.»

Conclusa una stagione ricca di soddisfazioni, l'attenzione è già rivolta al prossimo grande obiettivo. Barbara Canella vestirà nuovamente la maglia azzurra ai Campionati Mondiali di Powerlifting, in programma il prossimo ottobre in Nevada (Stati Uniti), dove proverà a confermarsi tra le migliori interpreti della disciplina a livello internazionale.

Per la StrengthLab Powerlifting Team questo rappresenta non soltanto un nuovo traguardo sportivo, ma anche la conferma della validità di un progetto costruito sulla competenza, sulla qualità del lavoro quotidiano e sulla collaborazione tra professionalità diverse, accomunate da un unico obiettivo: accompagnare ogni atleta a esprimere il proprio massimo potenziale.