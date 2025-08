"Chi non paga normalmente finge di essere povero ed è straniero, aiutato dai sindacati". Bufera politica sul leghista Baffigo

Bufera politica sulle parole del capogruppo della Lega a Venaria Reale Edoardo Baffigo, in merito alla vicenda di Caluso, dove alcuni bambini rischiano di essere esclusi dalla mensa scolastica per morosità. Il capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale, commentando un articolo apparso online, ha scritto testualmente: “Più che giusto, soprattutto perché chi non paga normalmente finge uno stato di povertà ed è spesso straniero, aiutato in questo da sindacati e coop rosse.”

Il fatto

Un commento fatto dopo l'approvazione del nuovo regolamento da parte del Comune di Caluso. L'Amministrazione ha deciso di mettere dei paletti fissi sospendendo per i bimbi, dopo un tot di mancati pagamenti, la mensa scolastica, il trasporto, il pre e post scuola ed il centro estivo.

Schillaci (Pd): "Parole gravi ed inaccettabili"

Una frase duramente contestata dalla consigliera a Venaria del Pd Rossana Schillaci, che replica: "Trovo queste parole gravi, discriminatorie e inaccettabili, tanto più se pronunciate da un rappresentante delle istituzioni". "Generalizzare, alimentare stereotipi sui cittadini stranieri - rincara l'esponente dem - e accusare il mondo della cooperazione e del sindacato di favorire chi “finge povertà”, non solo è falso, ma contribuisce a diffondere odio e divisione sociale".

"Chi amministra ha il dovere di trovare soluzioni, non di fare propaganda sulla pelle dei più fragili. La politica deve essere uno strumento di giustizia sociale, non un megafono per il pregiudizio" conclude Schillaci.