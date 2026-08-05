Poste Italiane cerca laureati a Torino e provincia: come inviare la candidatura

Poste Italiane ha aperto le selezioni per l'inserimento di laureati e laureandi negli uffici postali della provincia di Torino. Le figure ricercate si occuperanno della promozione e della vendita di servizi finanziari, prodotti assicurativi e soluzioni di finanziamento.

Come riporta Poste Italiane in una nota, i neoassunti lavoreranno a contatto con la clientela per fornire consulenza e assistenza nella scelta dei prodotti finanziari.

Requisiti richiesti

Per accedere alla selezione è necessario dimostrare interesse per il settore dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti, oltre a un'attitudine alle relazioni interpersonali, buone capacità comunicative e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Costituiscono inoltre titoli preferenziali la laurea in discipline economico-giuridiche, la conoscenza degli strumenti finanziari e la familiarità con le normative di settore, in particolare la direttiva MIFID II e la IDD.

Come candidarsi

Le candidature possono essere inviate esclusivamente online, attraverso il portale ufficiale carriere.posteitaliane.it, entro e non oltre il 26 agosto.